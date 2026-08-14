Cómo distinguir una falla interna de un problema de red, cuidar la seguridad y registrar el reclamo ante el prestador correcto.

Qué hacer ante un corte de luz o agua

Un corte de luz o agua puede originarse dentro de una vivienda, en el edificio, en la cuadra o en la red general. Antes de llamar a cualquier número, conviene revisar sin exponerse qué alcance tiene la falla y qué proveedor u organismo debe responder. La información operativa cambia según la ciudad y la empresa, así que esta guía sirve para ordenar pasos, no para reemplazar el canal local vigente.

Priorizá la seguridad

Ante olor a quemado, chispas, cables caídos, agua cerca de instalaciones eléctricas, inundación o riesgo para personas, alejate y comunicá la emergencia por el canal oficial. No toques cables, medidores, llaves dañadas, tapas de registro ni artefactos mojados. Si hay ascensores, bombas, personas electrodependientes o equipamiento médico, indicá esa situación al pedir ayuda y seguí las instrucciones de la autoridad.

Para una pérdida de agua, cerrá la llave interna solo si podés hacerlo con seguridad. Para electricidad, desenchufá equipos sensibles cuando sea posible sin acercarte a zonas húmedas o peligrosas. No uses velas cerca de materiales inflamables; elegí una iluminación segura y mantené libres las salidas.

Verificá el alcance

Preguntá a vecinos o revisá espacios comunes sin ingresar a propiedades ajenas. Si solo afecta una habitación, puede tratarse de una instalación interna; si alcanza al edificio o a la cuadra, corresponde consultar al consorcio, prestador o municipio según el servicio. Observá si hay tareas, obras o avisos publicados por la empresa.

No restablezcas una instalación que se dispara repetidamente ni manipules un tablero que no conocés. En agua, evitá consumirla si presenta color, olor o presión inusual hasta que el prestador confirme la situación. Si hay una persona vulnerable, buscá una alternativa segura mientras llega la respuesta.

Elegí el canal correcto

Usá el sitio, aplicación, factura o número oficial del prestador. La empresa eléctrica y el servicio de agua pueden tener canales diferentes; el municipio puede atender alumbrado, calles o desagües, pero no necesariamente una falla domiciliaria. Si no sabés quién responde, iniciá una consulta general y pedí derivación.

Tené a mano dirección, número de cliente si corresponde, teléfono de contacto, hora aproximada de inicio y descripción. No compartas claves ni fotografías de documentos completos en mensajes no verificados. Si el canal pide una identificación, revisá que provenga del sitio oficial.

Registrá el reclamo

Anotá fecha, hora, número de gestión, respuesta y archivos enviados. Una foto puede mostrar el problema, pero no te expongas para obtenerla. Si el prestador informa una visita o reparación, guardá la confirmación. Una respuesta automática acredita recepción; no necesariamente significa que la falla esté resuelta.

Si el corte vuelve o la solución es parcial, actualizá el mismo reclamo y explicá qué cambió. Cuando hay daño en un artefacto, conservá comprobantes, fotografías seguras y cualquier informe técnico antes de descartar el equipo. Para una disputa de factura o perjuicio, consultá el organismo de control de tu jurisdicción.

La prioridad es proteger a las personas, identificar al responsable y dejar un registro verificable. No inventes tiempos de reposición ni difundas cadenas sin fuente: seguí el aviso oficial y prepará una alternativa segura hasta que el servicio vuelva.