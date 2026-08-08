Dudas sobre inflación en EE.UU.: Trump llama al Banco Central

El presidente estadounidense Donald Trump cuestionó públicamente las cifras de inflación y contactó al presidente de la Reserva Federal. El episodio genera preocupación sobre la independencia de la entidad.

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar las cifras oficiales de inflación y admitió haber llamado directamente al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

El episodio, que recuerda episodios similares ocurridos en otros países, generó inquietud entre analistas y operadores de mercados sobre la independencia de la entidad monetaria más importante del mundo.

Según datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), la inflación interanual se ubicó en 2,9% en julio de 2026, por encima de las expectativas de los economistas que preveían una desaceleración mayor.

Trump, en declaraciones a la prensa, afirmó que las cifras "no reflejan la realidad" que vive la gente en los supermercados y que "alguien está manipulando los números". Minutos después, confirmó que había mantenido una conversación telefónica con Powell para expresar su malestar.

Este no es el primer roce entre ambos. Durante su primer mandato, Trump ya había criticado públicamente a Powell, a quien él mismo había nombrado. Ahora, en su segundo período, la tensión parece repetirse.

¿Qué dice la Reserva Federal?

Desde la Fed evitaron confirmar detalles de la llamada, pero reiteraron que las decisiones de política monetaria se toman de forma independiente, basadas en datos económicos y no en presiones políticas.

Powell había señalado en su última comparecencia que la inflación sigue siendo "más persistente de lo esperado" y que no descartan mantener las tasas de interés en niveles elevados por más tiempo.

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El impacto en los mercados

La noticia provocó una inmediata reacción en Wall Street. El Dow Jones cayó más de 400 puntos en la apertura, mientras que el dólar se fortaleció frente a otras monedas. Los inversores temen que la presión política pueda afectar la credibilidad de la Fed a largo plazo.

Economistas consultados por medios internacionales coinciden en que la independencia del banco central es clave para controlar la inflación de manera efectiva. Cualquier percepción de interferencia podría generar mayor volatilidad.

Contexto de la inflación en EE.UU.

La inflación estadounidense acumuló un fuerte repunte tras la pandemia, llegando a tocar el 9,1% en 2022. Desde entonces bajó de manera gradual, pero los últimos datos muestran que el proceso de desinflación se está frenando, especialmente en rubros como vivienda y servicios.

Trump ha prometido en campaña bajar los precios de forma rápida, especialmente en alimentos y energía. Sus críticas a las estadísticas oficiales forman parte de una estrategia más amplia para presionar por recortes de tasas que estimulen la economía.

Por ahora, la Fed mantiene su hoja de ruta. La próxima reunión de la entidad está prevista para septiembre, donde se definirá si hay lugar para una baja de tasas o si se mantiene el statu quo.

Este caso ilustra cómo, incluso en las economías más desarrolladas, la tensión entre el poder político y los bancos centrales puede surgir cuando los números no acompañan las expectativas.