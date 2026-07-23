Gobierno estudia reforma del BCRA para reforzar su independencia

La administración analiza cambios en la Carta Orgánica del Banco Central inspirados en modelos internacionales para limitar la posibilidad de financiamiento al Tesoro y fortalecer la autonomía del organismo.

El Gobierno nacional analiza una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de blindar su independencia, según confirmaron fuentes oficiales a El Cronista.

La iniciativa, que aún se encuentra en etapa de estudio, se basa en modelos aplicados en otros países que limitan expresamente la asistencia financiera al Tesoro y establecen mandatos claros para los directivos del organismo.

Según los datos del propio BCRA, durante los últimos años el Banco Central transfirió al Tesoro Nacional más de 20 billones de pesos en concepto de utilidades y adelantos transitorios, cifras que figuran en los balances auditados del instituto monetario correspondientes a 2022 y 2023.

La reforma que se evalúa incorporaría restricciones similares a las que rigen en la Reserva Federal de Estados Unidos o en el Banco Central Europeo, donde la ley prohíbe de manera explícita el financiamiento monetario directo al fisco.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que el proyecto busca modificar al menos cuatro artículos de la Carta Orgánica vigente, sancionada en 1992 y reformada en 2012. Los cambios apuntarían a:

Establecer un mandato fijo de cuatro años para el presidente y vicepresidenta del BCRA, con posibilidad de una sola reelección.

Prohibir de forma permanente los adelantos transitorios al Tesoro Nacional.

Crear un consejo de estabilidad financiera integrado por representantes del BCRA, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros.

Fortalecer las cláusulas de remoción de las autoridades solo por causales graves y con aprobación congressional.

El BCRA informó en su último informe de política monetaria, correspondiente a diciembre de 2024, que la base monetaria se ubicó en 14,8 billones de pesos, un 150% por encima del nivel de un año atrás, según datos oficiales publicados en su página web.

Especialistas consultados por este medio señalaron que la independencia del BCRA es clave para anclar las expectativas inflacionarias. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación acumulada en 2024 alcanzó el 45,2% en los primeros once meses del año.

La última reforma significativa a la Carta Orgánica del BCRA fue aprobada por el Congreso en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa modificación amplió las facultades del organismo para financiar al sector público y comprar títulos públicos.

Desde el equipo económico que acompaña al presidente Javier Milei se busca revertir parte de aquellas disposiciones para alinearse con estándares internacionales de autonomía de los bancos centrales.

El proyecto aún no tiene fecha de envío al Congreso Nacional. Fuentes parlamentarias indicaron que cualquier modificación a la Carta Orgánica requiere mayoría simple en ambas cámaras, aunque se buscará consenso con bloques de la oposición dialoguista.

Qué sigue: el Ministerio de Economía y el BCRA continuarán trabajando en el borrador durante las próximas semanas. Una vez finalizado, el texto deberá ser enviado al Congreso para su debate en comisiones y posterior votación en el recinto.