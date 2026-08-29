Piden precisiones al Gobierno sobre preparación ante riesgos sísmicos y emergencias climáticas

Diputados de la oposición solicitaron informes detallados sobre el grado de preparación del país frente a sismos y desastres climáticos. La consulta se basa en datos de organismos oficiales.

Diputados nacionales solicitaron al Gobierno precisiones sobre el grado de preparación de la Argentina ante riesgos sísmicos y emergencias climáticas, según un documento presentado en la Cámara Baja.

La iniciativa, fechada el 15 de agosto de 2026, requiere información concreta sobre protocolos, recursos disponibles y coordinación entre organismos. Los legisladores pidieron detalles al Ministerio de Defensa, al Servicio Meteorológico Nacional y al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Entre los puntos consultados figuran el estado de los sistemas de alerta temprana, la capacidad de respuesta en zonas de alto riesgo sísmico como San Juan, Mendoza y Salta, y los planes de contingencia actualizados para eventos climáticos extremos. La solicitud se basa en informes previos del INPRES y del SMN.

Según el INPRES, la Argentina registra actividad sísmica moderada a alta en varias provincias andinas, con registros históricos de eventos destructivos. El último gran sismo reportado por el organismo ocurrió en 2019 en San Juan, con magnitud superior a 6 grados.

En materia climática, el SMN y el Ministerio de Ambiente han documentado un aumento en la frecuencia de olas de calor, inundaciones y sequías en los últimos años. Los diputados requirieron datos actualizados sobre inversión en infraestructura resiliente y capacitación de equipos de emergencia.

La consulta legislativa también incluye preguntas sobre la articulación con provincias y municipios, así como el stock de recursos para atender posibles emergencias. El pedido deberá ser respondido por el Ejecutivo en los plazos que establece el reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta solicitud se enmarca en una serie de iniciativas parlamentarias que buscan evaluar la capacidad de respuesta del Estado ante desastres naturales. El antecedente más cercano es el debate sobre la ley de Gestión Integral del Riesgo, sancionada en 2022.

Fuente: Diario Digital Conclusión