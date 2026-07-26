El gobierno de Lula convocó a su embajador en Argentina tras declaraciones de Milei

Brasil citó a su representante diplomático en Buenos Aires luego de las expresiones del presidente argentino Javier Milei durante su visita a ese país. Se trata de una medida formal de consulta que no implica ruptura de relaciones.

El gobierno de Brasil convocó a su embajador en Argentina, Julio Glinternick Bitelli, para consultas tras las declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei durante su visita a ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

La decisión fue comunicada oficialmente este miércoles por la cancillería de Brasil, según consta en un comunicado emitido por Itamaraty. El embajador deberá presentarse en Brasilia en los próximos días.

Las expresiones de Milei se produjeron en el marco de un acto en Brasil. El presidente argentino se refirió en términos críticos a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a otros líderes regionales. El gobierno brasileño consideró que esas palabras fueron “insultos”.

Desde la Cancillería argentina no emitieron hasta el momento una respuesta oficial al llamado del embajador. Fuentes diplomáticas consultadas indicaron que se trata de un mecanismo habitual en la diplomacia para expresar malestar sin llegar a medidas más graves.

El embajador Bitelli se encuentra en Buenos Aires desde 2023, cuando asumió el cargo tras la asunción de Lula. Es un diplomático de carrera con experiencia previa en América Latina.

Este tipo de convocatorias a embajadores para consultas es un instrumento diplomático estándar utilizado por países para manifestar desacuerdo con posiciones o declaraciones de otro Estado. No implica la ruptura de relaciones ni la expulsión del diplomático.

En los últimos meses, las relaciones entre Argentina y Brasil atravesaron tensiones por diferencias ideológicas y políticas entre ambos mandatarios, aunque el intercambio comercial bilateral se mantiene en niveles significativos según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de los últimos trimestres.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no detalló en su comunicado la fecha exacta de regreso del embajador a Buenos Aires ni si habrá nuevas declaraciones públicas sobre el tema.