Sergio Berni ratificó que Cristina Fernández es la candidata del Justicialismo para 2027

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense afirmó que la ex presidenta es la referente del espacio de cara a las próximas elecciones nacionales.

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ratificó este lunes 31 de agosto que Cristina Fernández de Kirchner es la candidata del Justicialismo para las elecciones de 2027.

La afirmación fue realizada en declaraciones recogidas por Parlamentario, donde Berni señaló de manera directa que la ex mandataria representa la opción principal del peronismo de cara al próximo turno electoral.

Berni ocupa el rol de líder del bloque Fuerza Patria en la Cámara alta provincial desde el inicio del actual mandato legislativo. Sus declaraciones se producen en un contexto de reorganización interna dentro del justicialismo tras los resultados de las elecciones de 2025.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no ocupa cargos ejecutivos ni legislativos desde diciembre de 2023. Sin embargo, permanece como figura de referencia para sectores del peronismo, según diversas encuestas y análisis de opinión pública difundidos en los últimos meses.

Las elecciones presidenciales de 2027 se realizarán en octubre de ese año, según el calendario electoral establecido por la Constitución Nacional. Hasta el momento, ningún precandidato oficializó su postulación de manera formal.

Fuente: Parlamentario