Banco Central moderó compras de reservas para evitar presiones en el dólar

El BCRA registró en las últimas semanas su menor nivel de compra de reservas del 2026. La medida busca aliviar la presión cambiaria y mantener la estabilidad del dólar.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo sensiblemente sus compras diarias de reservas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante las últimas semanas, alcanzando el menor nivel del año 2026.

Según datos oficiales, esta moderación responde a la necesidad de evitar presiones adicionales sobre el dólar en un contexto de menor ingreso de divisas. La entidad monetaria busca equilibrar la acumulación de reservas sin generar tensiones en el tipo de cambio.

Esta decisión se produce en un momento donde el flujo de exportaciones agrícolas muestra menor dinamismo respecto a meses anteriores. Analistas del sector financiero indican que la estrategia del BCRA pasa por intervenir de forma más selectiva para sostener la estabilidad cambiaria.

La política de acumulación de reservas fue uno de los pilares de la gestión actual en materia económica. Sin embargo, ante la menor oferta de dólares, las autoridades optaron por moderar el ritmo de compras para no impactar negativamente en la cotización del dólar oficial y las brechas con los dólares paralelos.

Desde el inicio del año, el BCRA había logrado acumular reservas netas de manera consistente, pero en las últimas ruedas el saldo comprador diario bajó notablemente. Fuentes del mercado consultadas por medios especializados coinciden en que esta moderación es temporal y responde a condiciones estacionales.

Los economistas destacan que mantener un nivel adecuado de reservas es clave para cumplir con los compromisos externos y dar certidumbre a los agentes económicos. Al mismo tiempo, evitar una sobrecompra de dólares ayuda a prevenir una apreciación excesiva del peso que pueda afectar la competitividad de las exportaciones.

En los próximos meses, el ingreso de divisas por la cosecha gruesa será clave para retomar el ritmo de acumulación de reservas. Mientras tanto, el BCRA continuará monitoreando el mercado cambiario y ajustando sus intervenciones según las necesidades del momento.

Esta noticia impacta directamente en la vida cotidiana de los argentinos, ya que la estabilidad del dólar influye en los precios de bienes importados, tarifas y expectativas de inflación. Para las familias, una cotización más predecible facilita la planificación de gastos; para las empresas, reduce la incertidumbre a la hora de importar insumos o proyectar ventas.

Fuente: La Gaceta