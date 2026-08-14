Inflación: de dónde venimos y hacia dónde vamos en 2026

Analizamos la evolución de la inflación argentina según datos oficiales del INDEC y qué se espera para los próximos meses según las proyecciones del Gobierno y analistas.

La pregunta que millones de argentinos se hacen cada vez que ven los precios en la góndola es la misma: ¿la inflación va a seguir bajando o esto es solo un respiro temporario?

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 14 de agosto de 2026, la inflación de julio fue del 2,1%, la cifra más baja en más de tres años. Este número marca una tendencia a la desaceleración que comenzó a notarse con fuerza desde marzo de este año.

De dónde venimos: los números que marcaron la década

Durante 2023 la inflación acumulada superó el 200%, según registros oficiales. En 2024 el índice cerró en 117,8% anual, todavía en niveles muy altos pero con una clara desaceleración respecto al año anterior. En lo que va de 2026, el acumulado hasta julio se ubica en 18,4%.

Los rubros que más presión ejercieron durante los últimos años fueron Alimentos y bebidas, Salud y Transporte. En el caso de los alimentos, la suba acumulada en los últimos 24 meses supera el 180% según el INDEC.

Hacia dónde vamos: las proyecciones oficiales y privadas

El Ministerio de Economía difundió en su último informe que espera cerrar el año 2026 con una inflación anual en torno al 38%. Las consultoras privadas, en promedio, estiman un número algo más alto: 44% para todo el año.

Para los próximos meses, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central proyecta que la inflación mensual se mantendrá por debajo del 3% hasta fin de año, siempre que no aparezcan shocks externos o cambios bruscos en la política cambiaria.

Qué significa esto en la vida diaria

Con una inflación que pasa de 20% mensual a 2% mensual, el poder de compra del salario comienza a recuperarse lentamente. Sin embargo, los precios relativos siguen distorsionados: muchos productos que subieron fuerte en 2024 y principios de 2025 todavía se sienten caros para la mayoría de las familias.

En Corrientes, según datos de la Dirección Provincial de Estadística, la canasta básica familiar se ubica en $ 480.000 para una familia tipo de cuatro personas. Hace un año, ese mismo conjunto de productos costaba $ 210.000.

Factores que pueden influir en los próximos meses

La cosecha gruesa 2026/2027 que se espera récord podría ayudar a moderar los precios de los alimentos.

La evolución del tipo de cambio oficial y la brecha con el dólar blue seguirán siendo determinantes.

Las tarifas de servicios públicos (luz, gas, transporte) tienen ajustes pendientes que podrían impactar en el índice de octubre y noviembre.

Desde Identidad Correntina consultamos a economistas locales que coinciden en que, si se mantiene la disciplina fiscal y no hay devaluación brusca, es posible que la inflación termine el año por debajo del 40%. Sin embargo, advierten que la inflación “cero” todavía está lejos y que la estabilidad de precios requiere varios trimestres consecutivos de números bajos.

El desafío para los próximos meses será que esta desaceleración se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo y no solo en números fríos de un informe oficial.