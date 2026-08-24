Qué es el riesgo país y por qué se mide

Entendé de forma clara qué representa el riesgo país, cómo se calcula y por qué influye en tu bolsillo aunque no lo notes a diario.

Imaginá que querés pedir un préstamo para comprar tu primera casa o un auto. El banco no solo mira tu sueldo y tus gastos: también evalúa si vivís en un país considerado confiable para pagar sus deudas. Ese juicio colectivo de los inversores internacionales se resume en un número que se actualiza todos los días: el riesgo país.

Aunque suene lejano, este indicador termina afectando las tasas que pagan las empresas argentinas, el costo de los créditos que tomás vos y hasta el precio de los productos que comprás. En esta nota te explicamos, paso a paso, de qué se trata realmente y por qué importa en la vida cotidiana.

¿Qué significa exactamente riesgo país?

El riesgo país es un número que refleja la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos de deuda en dólares. En términos simples, es la prima extra que los inversores exigen para prestarle plata a ese país en lugar de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo.

Se expresa en puntos básicos (un punto básico equivale a 0,01%). Si el riesgo país está en 800 puntos, significa que el país debe pagar aproximadamente 8 puntos porcentuales más de interés que Estados Unidos para poder endeudarse en los mercados internacionales.

Cómo se calcula y quién lo mide

La medición más conocida en Argentina es la que publica el banco JP Morgan a través de su índice EMBI (Emerging Markets Bond Index). Este índice compara el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con los bonos estadounidenses.

La fórmula es relativamente sencilla: se resta el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano del rendimiento que ofrecen los bonos argentinos. Esa diferencia, multiplicada por 100, da el número de puntos básicos que vemos todos los días en los portales de noticias.

Otros organismos como el Banco Mundial o consultoras privadas también elaboran sus propias mediciones, pero el EMBI de JP Morgan se convirtió en el referente local por su trayectoria y frecuencia de actualización.

Por qué subió o bajó el número en los últimos años

El riesgo país no es un dato estático. Reacciona ante eventos políticos, económicos y hasta internacionales. Una elección con resultado incierto, un conflicto social, la inflación alta o un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pueden moverlo decenas o cientos de puntos en pocas horas.

Cuando los inversores perciben que un país mejora su capacidad de pago (por ejemplo, por un superávit fiscal o mayor exportación), el riesgo baja. Cuando ven mayores dudas (falta de reservas, litigios judiciales o inestabilidad política), el número sube.

Cómo impacta en tu vida diaria aunque no compres bonos

Aunque parezca un tema de inversores institucionales, el riesgo país termina filtrándose en la economía real de varias formas:

Créditos más caros : los bancos y las empresas locales toman como referencia este indicador para fijar tasas. Un riesgo país alto suele traducirse en tasas de interés más elevadas para préstamos personales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

: los bancos y las empresas locales toman como referencia este indicador para fijar tasas. Un riesgo país alto suele traducirse en tasas de interés más elevadas para préstamos personales, hipotecarios y tarjetas de crédito. Inflación e importaciones : si el Estado paga más por su deuda, menos recursos quedan para otras áreas y eso puede presionar los precios. Además, las empresas que importan pagan más caro su financiamiento externo.

: si el Estado paga más por su deuda, menos recursos quedan para otras áreas y eso puede presionar los precios. Además, las empresas que importan pagan más caro su financiamiento externo. Inversión y empleo : un riesgo país elevado desalienta a las empresas extranjeras a instalarse, lo que afecta la generación de puestos de trabajo y el crecimiento económico.

: un riesgo país elevado desalienta a las empresas extranjeras a instalarse, lo que afecta la generación de puestos de trabajo y el crecimiento económico. Dólar y ahorro: cuando el riesgo sube, suele haber mayor demanda de dólares como refugio, lo que puede impactar en el tipo de cambio y en el poder adquisitivo.

Cómo seguirlo y qué significa un número “bueno” o “malo”

No existe un umbral mágico, pero los analistas suelen considerar:

Menos de 300 puntos: nivel bajo, propio de economías estables y con acceso fluido al crédito.

Entre 300 y 600 puntos: nivel moderado, común en mercados emergentes que inspiran cierta confianza.

Más de 800 puntos: nivel alto, que complica el acceso al financiamiento y genera mayor presión sobre la economía local.

Podés consultarlo diariamente en el sitio del Ministerio de Economía, en portales financieros o directamente en la terminal de JP Morgan. Muchos bancos centrales y ministerios de hacienda también publican el dato con una demora mínima.

Consejos prácticos para no dejarse llevar por la volatilidad

Diversificá tus ahorros: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Combiná plazo fijo, dólares, acciones o fondos comunes según tu perfil. Evitá endeudarte en momentos de pico: si el riesgo país está muy elevado, probablemente las tasas locales también lo estén. Informate en fuentes oficiales: cruzá datos de JP Morgan con comunicados del Banco Central y del Ministerio de Economía para tener una visión más completa. Pensá a largo plazo: un número alto un día puede bajar al siguiente si hay buenas noticias. La clave es entender la tendencia, no el dato puntual.

Entender el riesgo país no te convertirá en un experto financiero, pero te dará herramientas para tomar decisiones más informadas sobre tus finanzas personales y entender mejor por qué a veces “la cosa está complicada” aunque no haya una explicación sencilla en los noticieros.