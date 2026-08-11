Créditos en dólares: qué dijo el presidente del BCRA sobre la flexibilización de los préstamos en moneda

El titular del Banco Central explicó los alcances de la medida que permite mayor acceso a financiamiento en dólares. Cómo impacta en empresas y particulares según lo informado oficialmente.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se refirió este martes a la flexibilización de los créditos en dólares, una medida que busca facilitar el acceso al financiamiento en moneda extranjera para distintos sectores de la economía.

Según sus declaraciones, la entidad está trabajando en una serie de ajustes regulatorios que permitirán a los bancos ofrecer préstamos en dólares con menos restricciones, siempre dentro del marco de las normas vigentes y con el objetivo de promover la inversión productiva.

¿En qué consiste la flexibilización?

La iniciativa principal apunta a ampliar las posibilidades de que empresas y, en algunos casos, particulares puedan obtener créditos denominados en dólares sin necesidad de cumplir con ciertos requisitos previos que limitaban su acceso. El BCRA busca que estos fondos se destinen principalmente a la compra de insumos, maquinaria o proyectos de exportación.

El presidente del BCRA aclaró que la medida no implica una desregulación total ni pone en riesgo las reservas del organismo. “Se trata de un paso ordenado y gradual que responde a la evolución del mercado”, señaló en sus declaraciones recogidas por medios nacionales.

Impacto en la vida diaria

Para las PyMEs, esta flexibilización puede traducirse en tasas más competitivas y plazos más extensos para financiar importaciones o ampliar su capacidad productiva. Quienes operan con mercados internacionales podrían ver aliviada su necesidad de dolarizar operaciones a través de otros mecanismos más costosos.

En el caso de los particulares, el acceso sigue siendo más restringido y, según lo expresado, se priorizará el destino productivo o de inversión. No se habilitaría un uso libre para consumo personal sin respaldo de ingresos en moneda extranjera.

Declaraciones oficiales

Durante su intervención, el titular del BCRA insistió en que todas las operaciones deberán cumplir con las normas de prevención de lavado y con los límites de endeudamiento establecidos. Además, remarcó que el Central continuará monitoreando el impacto de esta medida en el nivel de reservas y en la estabilidad cambiaria.

La flexibilización forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno viene anunciando en materia económica, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del sistema financiero después de años de fuertes restricciones.

Qué se espera a futuro

Fuentes del BCRA indicaron que los detalles operativos de la nueva reglamentación se publicarán en los próximos días a través de comunicados oficiales. Una vez implementada, se espera que los bancos comiencen a ofrecer estos productos con mayor fluidez, aunque siempre sujetos a la evaluación crediticia habitual.

Desde el punto de vista de los analistas, esta medida podría contribuir a reducir la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, al permitir un mayor flujo de financiamiento en moneda extranjera dentro del sistema formal.

El BCRA no ha confirmado aún una fecha exacta de entrada en vigencia, pero el propio presidente aseguró que los trabajos están “muy avanzados” y que se comunicarán oportunamente.