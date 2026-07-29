Dólar blue: qué es realmente y por qué sigue existiendo en la Argentina

Explicación clara y actualizada sobre el dólar blue, su origen en la brecha cambiaria y cómo impacta en la vida cotidiana de los argentinos que ahorran o viajan.

Cuando alguien menciona el dólar blue, muchas personas asocian el término directamente con un precio más alto que el oficial. Pero, ¿qué es exactamente y por qué persiste a pesar de los controles cambiarios?

En términos simples, el dólar blue es la cotización del dólar estadounidense que se negocia en el mercado informal o "paralelo". No se trata de un billete distinto ni de una moneda falsa: son los mismos dólares que circulan en cualquier parte del mundo, solo que se compran y venden fuera de los canales bancarios autorizados por el Banco Central.

Cómo funciona el mercado paralelo

El mercado blue surge porque existe una brecha entre la demanda y la oferta de dólares en el circuito formal. Cuando el gobierno establece restricciones para comprar divisas (como cupos mensuales, impuestos o prohibiciones temporarias), una parte de la población busca alternativas para acceder a la moneda extranjera.

En la práctica, esto genera dos realidades paralelas: el dólar oficial (que se transa en bancos y casas de cambio autorizadas) y el blue, donde operan las "cuevas" o arbolitos en ciertas calles de Buenos Aires y otras ciudades. La cotización blue suele ser más alta porque refleja la verdadera percepción de riesgo y escasez que tiene la gente en ese momento.

Por qué existe el dólar blue

La razón principal es la brecha cambiaria. Cuando el tipo de cambio oficial se mantiene artificialmente bajo respecto de la inflación o las expectativas de devaluación, los ahorristas intentan proteger su poder adquisitivo comprando dólares. Como el acceso al mercado oficial está limitado, el blue se convierte en la válvula de escape.

Históricamente, este mercado paralelo ha existido en distintos momentos de la economía argentina. Cada vez que se aplicaron cepos o regulaciones estrictas al mercado de cambios, el blue ganó protagonismo. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un gobierno determinado: aparece cuando la confianza en la moneda local se debilita y la gente busca refugio en el dólar.

Cómo afecta tu bolsillo día a día

Aunque no todos compren dólares, el blue termina influyendo en precios que pagamos todos. Muchos comerciantes toman como referencia la cotización paralela para fijar sus valores, especialmente en bienes importados o que tienen componentes dolarizados (electrodomésticos, repuestos, alquileres en ciertas zonas).

Si estás pensando en viajar al exterior, el blue también es relevante. Las tarjetas de crédito aplican el dólar oficial más impuestos, pero si llevás efectivo, podés conseguirlo en el mercado paralelo a un precio distinto. Lo mismo ocurre si querés vender dólares que tenés guardados: en el banco te darán la cotización oficial (más baja), mientras que en el blue podés obtener más pesos.

Diferencias con otras cotizaciones

Además del blue existen otras referencias como el dólar MEP (que se obtiene comprando y vendiendo bonos en la bolsa), el CCL (contado con liquidación) y el dólar turista o tarjeta. Cada uno tiene sus reglas y su público. El blue se distingue por ser el más "libre" de regulaciones, aunque también el que más fluctúa según la oferta y la demanda del día.

Riesgos y precauciones al operar

Operar en el mercado blue implica riesgos. No hay regulación ni garantías como en el sistema bancario. Es común escuchar historias de billetes falsos o de diferencias de precio entre una cueva y otra. Por eso, si decidís comprar o vender, es clave hacerlo en lugares de confianza y en cantidades razonables.

Además, desde el punto de vista legal, la compra de dólares en el mercado paralelo no está prohibida para el comprador, pero sí puede estarlo para quien los vende sin declarar. Siempre conviene informarse sobre las normas vigentes del Banco Central antes de hacer cualquier movimiento.

Perspectivas a futuro

Mientras exista una brecha significativa entre el dólar oficial y el que refleja la realidad económica, el blue va a seguir existiendo. La única forma de reducirlo es achicar esa brecha: ya sea aumentando la oferta de dólares (exportaciones, inversión), reduciendo la demanda (estabilizando la economía) o unificando el tipo de cambio.

Para el ciudadano común, entender cómo funciona el blue no es solo una cuestión de curiosidad económica. Es una herramienta para tomar decisiones más informadas sobre ahorro, consumo y planificación financiera en un contexto donde el dólar sigue siendo un actor central de la vida cotidiana argentina.

Mantenerse al tanto de las cotizaciones, conocer las diferencias entre los distintos dólares y saber por qué existe el paralelo te permite navegar mejor esta realidad sin caer en mitos ni en decisiones impulsivas.