Cómo se arma y se aprueba el Presupuesto Nacional: guía para entenderlo desde casa

El Presupuesto Nacional define cuánto y en qué se gasta el dinero de todos los argentinos. Te explicamos paso a paso cómo se elabora, quiénes intervienen y qué pasa si no se aprueba, con foco en el impacto cotidiano.

Te imaginás todos los meses haciendo malabares con tu sueldo para pagar la luz, el colectivo, la escuela de los chicos y el alquiler. Ahora multiplicá eso por todo el país. Eso, en términos simples, es lo que resuelve el Presupuesto Nacional cada año.

Desde hace décadas, la ley de presupuesto es la herramienta principal que tiene el Estado para decidir cómo se distribuye el dinero que recauda a través de impuestos, exportaciones y otras fuentes. No es solo un listado de números: es una foto de las prioridades del gobierno de turno y, al mismo tiempo, un compromiso con la sociedad sobre dónde se va a invertir.

¿Qué información contiene exactamente?

El documento, que suele superar las 500 páginas, detalla:

Los ingresos esperados (impuestos, regalías, deuda, entre otros).

Los gastos proyectados por ministerio y programa (salud, educación, obras públicas, jubilaciones, subsidios).

El resultado fiscal: si el Estado va a gastar más de lo que ingresa (déficit) o menos (superávit).

Las metas macroeconómicas: inflación esperada, crecimiento del PBI, tipo de cambio y nivel de endeudamiento.

En la versión 2026, por ejemplo, se incorporan cada vez más anexos con indicadores de género, impacto ambiental y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, aunque estos datos aún están en proceso de maduración según informes de la Oficina Nacional de Presupuesto.

El camino desde la idea hasta la sanción: paso a paso

El proceso comienza en el Ministerio de Economía. Técnicos de distintas áreas recogen las necesidades de cada organismo y las cruzan con las proyecciones económicas. El resultado es un anteproyecto que el Poder Ejecutivo envía al Congreso antes del 15 de septiembre, tal como establece la Ley de Administración Financiera.

Una vez que llega al Parlamento, el texto ingresa por la Cámara de Diputados. Allí la Comisión de Presupuesto y Hacienda, integrada por legisladores de diferentes bloques, lo analiza artículo por artículo. Es común que se convoque a ministros, secretarios y especialistas para que expliquen cada partida.

Los diputados pueden proponer modificaciones, pero con límites: no pueden aumentar el gasto total ni crear nuevos impuestos sin el aval del Ejecutivo. Esta restricción busca evitar que el Congreso termine aprobando un presupuesto irreal.

Si se aprueba en Diputados, pasa al Senado. Allí se repite un proceso similar. Cualquiera de las dos cámaras puede introducir cambios; si eso ocurre, el proyecto vuelve a la cámara de origen para que se ratifiquen o rechacen las modificaciones.

La sanción definitiva debe ocurrir antes del 31 de diciembre. Una vez aprobada, la ley se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia el 1° de enero del año siguiente.

¿Qué pasa si no se aprueba a tiempo?

No es un escenario teórico. En varias oportunidades el Congreso no alcanzó un acuerdo antes de fin de año. En esos casos rige el presupuesto del año anterior, prorrogado automáticamente. Esto genera incertidumbre porque la inflación y los cambios en la economía suelen dejar rápidamente desactualizadas las partidas.

En 2026, con un contexto de ajuste fiscal y renegociación de deudas, la discusión vuelve a estar en el centro de la escena. Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), vienen insistiendo en que se incorpore mayor participación ciudadana durante el debate para que las decisiones reflejen mejor las necesidades reales de la población.

Cómo te afecta directamente

Aunque parezca lejano, el presupuesto define cosas concretas de tu día a día:

El monto de la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones.

Cuántas obras de pavimentación, hospitales o escuelas se van a construir en tu provincia.

El financiamiento de las universidades nacionales y los subsidios al transporte y la energía.

El presupuesto destinado a ciencia y tecnología, que incide en becas y desarrollo de vacunas o software.

Entenderlo te permite evaluar si las promesas de campaña se traducen en recursos reales y, sobre todo, exigir que el dinero se ejecute de manera transparente.

Herramientas para seguirlo vos mismo

El sitio web del Ministerio de Economía publica el proyecto completo apenas se envía al Congreso. La Oficina Nacional de Presupuesto ofrece además un “presupuesto ciudadano” en lenguaje más accesible. En el Congreso podés seguir las reuniones de comisión a través de la transmisión en vivo de su canal de YouTube.

Organismos como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación se encargan después de controlar que el dinero se gaste según lo aprobado. Sus informes anuales son públicos y suelen ser la base de notas periodísticas que revelan subejecuciones o demoras.

El rol de las provincias y los municipios

Argentina es un país federal. Por eso el presupuesto también define las transferencias automáticas de coparticipación federal que reciben las provincias. Estas partidas representan, en muchos casos, más del 70 % de los recursos con los que cuentan los gobernadores para pagar sueldos y obras locales.

Por eso las negociaciones previas entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios provinciales suelen ser tan intensas. Un cambio en los porcentajes de coparticipación puede alterar el mapa de obras y servicios en todo el país.

Por qué importa seguir el debate aunque no seas especialista

En un contexto de recursos escasos, cada peso cuenta. Saber cómo se arma el presupuesto te ayuda a distinguir entre anuncios y compromisos reales, a entender por qué suben o bajan ciertos impuestos y a participar de manera más informada en el debate público.

La próxima vez que veas en las noticias que “el presupuesto entró al Congreso” o que “se trabó en el Senado”, ya sabés qué está en juego: nada menos que la forma en que se va a organizar la vida en común durante los próximos doce meses.