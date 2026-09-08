Dos ladrones roban dos cuadros de Renoir valorados en 9 millones de euros de un museo en Francia

Los sospechosos intentaron llevarse cuatro obras del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer pero abandonaron dos durante la huida. La policía activó el protocolo en menos de cinco minutos tras la alarma.

Dos individuos robaron el pasado martes dos cuadros de Pierre-Auguste Renoir del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia. Las obras están valoradas en unos 9 millones de euros según s municipales, según informó el alcalde de la localidad, Bryan Masson.

Los sospechosos pretendieron sustraer cuatro obras pero fueron detectados por las cámaras de videovigilancia y huyeron antes de la llegada de los agentes, dejando atrás dos de ellas. La alarma del museo se activó a las 05:48 horas locales y cinco minutos después la Policía Municipal ya se encontraba en el lugar.

“Ante un comando organizado, bien equipado y claramente bien informado, la rápida respuesta de nuestra policía municipal permitió limitar los robos en el Museo Renoir”, informó Masson en redes sociales. Inicialmente había anunciado que las obras desaparecidas eran tres, pero finalmente se confirmó que los ladrones solo lograron llevarse dos.

“Dos cuadros de Renoir siguen desaparecidos. Felicito por la profesionalidad a las fuerzas del orden y los investigadores, quienes están plenamente comprometidos con la recuperación de este valioso patrimonio, tan querido por los habitantes de Cagnes”, agregó el alcalde, miembro del partido Agrupación Nacional (RN).

La investigación fue asumida por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía. Tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional permanecen movilizadas y los autores son buscados activamente.

El alcalde calificó los hechos de “particularmente graves” y señaló que “atacar el museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio de Cagnes-sur-Mer”. Además, defendió la necesidad de poner en marcha un plan de seguridad para los museos y de protección de las obras de arte de la ciudad.

El museo, creado en 1960 e instalado en el dominio de Les Collettes —la última residencia del artista—, alberga alrededor de una decena de pinturas originales de Renoir, unas 40 esculturas, muebles, objetos personales, fotografías y archivos.

Este caso se suma a una oleada reciente de robos a museos. En España, el pasado 27 de agosto, tres individuos entraron en el Museo de Villena (MUVI) y se llevaron el tesoro que da nombre a esa localidad alicantina, uno de los conjuntos de la Edad de Bronce más importantes del Mediterráneo occidental. Ese hecho obligó a varios museos a reorganizar sus medidas de seguridad.