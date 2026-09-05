Calculadora de inflación: compará montos con el IPC nacional

Calculá un monto equivalente entre dos meses con el IPC nacional del INDEC, sin completar datos faltantes.

Compará un importe en pesos entre dos meses usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional del INDEC. La calculadora usa los niveles mensuales publicados desde enero de 2017, sin estimar meses faltantes.

Calculadora IPC nacional Consultando la serie oficial. Si no carga, podés ver los datos originales.

Cómo se calcula

Importe equivalente = importe inicial × índice del mes final ÷ índice del mes inicial. La variación porcentual es (índice final ÷ índice inicial − 1) × 100. Si elegís el mismo mes, el importe no cambia y la variación es 0 %. Se calcula con los índices completos; se redondea únicamente lo que se muestra.

Qué significa el resultado

El IPC refleja una variación promedio de precios de una canasta representativa. La equivalencia permite comparar montos con esa referencia; no mide tu canasta personal ni garantiza que puedas comprar exactamente los mismos productos. Tampoco es una cotización, una proyección, un rendimiento de inversión ni una recomendación de compra.

La base del índice es diciembre de 2016 = 100. Su unidad es índice, no pesos ni porcentaje. El mes final debe ser igual o posterior al inicial y ambos deben existir en la serie. No se interpolan datos ni se agregan meses futuros.

Fuente y comprobación

Fuente primaria: INDEC, distribuida por Datos Argentina, serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26. La licencia declarada por el dataset es Creative Commons Atribución 4.0. Esta calculadora transforma los niveles publicados mediante el cociente indicado arriba.

La serie se comprueba automáticamente cada 6 horas; cada comprobación vence a las 8 horas. La hora de comprobación no es la fecha de publicación del IPC. Los meses disponibles y el último mes se muestran al validar la respuesta. Si la fuente falla, tiene huecos o no puede validarse, la calculadora se abstiene y mantiene el enlace oficial.

Datos Argentina: IPC nacional, base diciembre de 2016 · INDEC: Índice de Precios al Consumidor · Licencia CC BY 4.0