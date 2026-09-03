El 83% de los robos de mercadería afecta a camionetas y utilitarios

Según datos presentados por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, la mayoría de los robos de mercadería se concentra en vehículos livianos. La entidad enfatizó la importancia de la videovigilancia con soporte técnico.

El 83% de los robos de mercadería en el país ya se comete contra camionetas y utilitarios, según datos difundidos por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).

La información fue presentada el 3 de septiembre de 2026 por la entidad que nuclea a empresas del sector de seguridad electrónica. El comunicado destaca que este tipo de vehículos se ha convertido en el blanco principal de los delincuentes que buscan mercadería de forma rápida.

Desde CASEL señalaron que “una tecnología de seguridad debe funcionar en el momento crítico, proteger los datos y contar con soporte técnico especializado”. La entidad hizo hincapié en la implementación de sistemas de videovigilancia que operen en tiempo real y garanticen la integridad de la información registrada.

El informe no detalla el volumen absoluto de casos ni la evolución interanual, pero confirma que los vehículos de menor porte, utilizados habitualmente en repartos urbanos y distribución de última milla, concentran la mayor proporción de estos ilícitos.

La cámara recomendó a transportistas y empresas de logística evaluar soluciones tecnológicas que permitan una respuesta inmediata ante un incidente. Entre los requisitos mencionados figuran el almacenamiento seguro de las imágenes y la disponibilidad de asistencia técnica continua.

Este tipo de robos impacta directamente en los costos operativos de PyMEs y comercios que dependen del transporte terrestre para su cadena de suministro. Según la entidad, la videovigilancia adecuada reduce el tiempo de reacción y facilita el trabajo posterior de las fuerzas de seguridad. El comunicado de CASEL se enmarca en un contexto de preocupación creciente por la seguridad en el transporte de cargas livianas, aunque no se mencionaron medidas oficiales ni estadísticas comparativas de otros organismos.