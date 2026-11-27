El empresario, clave en la expansión del conglomerado industrial y agroexportador, tuvo un rol central en el Plan BB del primer gobierno de Carlos Menem. Su trayectoria incluyó el secuestro de 1974 y posteriores investigaciones sobre la dictadura.

Jorge Born, uno de los principales referentes del poder económico argentino en la segunda mitad del siglo XX, falleció este viernes a los 92 años.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born III era heredero del histórico grupo Bunge y Born, conglomerado que se convirtió en uno de los mayores de América Latina con presencia en agroexportación, industria alimentaria, textil, pinturas y envases.

Su formación incluyó estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Desde allí se integró a la conducción familiar del holding fundado en 1884 por Ernesto Bunge y Jorge Born.

El grupo se expandió inicialmente en el comercio de granos y luego diversificó sus actividades. Hacia fines de los años 80 era uno de los principales actores del Cono Sur y mantenía fuerte gravitación en el comercio exterior argentino.

Uno de los episodios más conocidos de su vida fue el secuestro que sufrió junto a su hermano Juan en septiembre de 1974 a manos de Montoneros. La organización recibió un rescate récord de 60 millones de dólares, además de exigencias laborales y distribución de alimentos. Tras el hecho, Born se radicó en Brasil.

Con el retorno de la democracia, estableció una relación comercial con Rodolfo Galimberti, uno de los montoneros involucrados en el secuestro. Juntos formaron la empresa Hard Communication, vínculo que generó controversias dentro del grupo familiar.

En 1989, durante la hiperinflación que marcó el fin del gobierno de Raúl Alfonsín, Born tuvo gravitación directa en la política económica nacional. Carlos Menem designó como ministro de Economía primero a Miguel Ángel Roig y luego a Néstor Rapanelli, ambos altos ejecutivos de Bunge y Born.

El llamado Plan BB impulsó apertura comercial, desregulación y reforma del Estado. El programa no logró estabilizar la economía: Rapanelli renunció en diciembre de 1989 y fue reemplazado por Erman González, quien lanzó el Plan Bonex. Born se alejó de la conducción del grupo en abril de 1991.

Durante la última dictadura cívico-militar, el conglomerado se benefició de medidas para aliviar el endeudamiento privado. En años posteriores, la Justicia investigó la posible responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

En 2013, familiares de trabajadores desaparecidos de Molinos Río de la Plata pidieron investigar la actuación de directivos. El CELS intervino en la causa y un informe de la Procuraduría analizó la evolución de salarios y plantel en la empresa. Estas causas se refieren a ejecutivos y no implican responsabilidad penal directa sobre Jorge Born.

En 2026, la Justicia dispuso el juicio a un exgerente de la compañía por presunta participación en delitos de lesa humanidad.

Tras el alejamiento de Born, Octavio Caraballo tomó la conducción del holding. El grupo se reorganizó, vendió Molinos Río de la Plata en 1999 al Pérez Companc, adoptó el nombre Bunge, mudó su sede a Estados Unidos y las familias fundadoras perdieron el control accionario.

La muerte de Jorge Born pone fin a una de las dinastías empresariales más influyentes de la historia argentina, cuyo peso excedió ampliamente el ámbito corporativo y condicionó decisiones de política económica durante décadas.

Con información de elDiarioAR.