Guías para entender el Estado: bolsillo, trabajo, leyes y trámites

Índice de guías con fuentes oficiales: inflación, boleta de servicios, jubilación, sueldo, leyes, Congreso, elecciones y trámites.

Estas guías explican, con fuentes oficiales, cómo funcionan los mecanismos del Estado que tocan tu bolsillo, tu trabajo y tus trámites: qué dice la norma, cómo se calcula y dónde verificarlo. Cada guía indica cuándo se actualizó por última vez.

Tu bolsillo

Inflación, precios y dólar

Trabajo, sueldo y jubilación

Cómo se calcula la jubilación: haber inicial y aumentos mensuales — Cómo se arma el haber inicial (PBU, PC y PAP) según la ley 24.241 y por qué desde 2024 las jubilaciones aumentan cada mes por IPC, no cada tres meses.

— Cómo se arma el haber inicial (PBU, PC y PAP) según la ley 24.241 y por qué desde 2024 las jubilaciones aumentan cada mes por IPC, no cada tres meses. Cómo funciona el sistema jubilatorio argentino — El sistema jubilatorio argentino es de reparto (SIPA) desde 2008: cómo se financia, qué prestaciones da y si hoy sigue vigente la moratoria previsional.

— El sistema jubilatorio argentino es de reparto (SIPA) desde 2008: cómo se financia, qué prestaciones da y si hoy sigue vigente la moratoria previsional. Monotributo 2026: guía completa para inscribirte y mantenerte al día — Qué es el monotributo, cómo inscribirte en ARCA (ex AFIP), categorías y montos vigentes, cuándo recategorizarte y cómo darte de baja.

Leyes, Congreso y Gobierno

Elecciones

Cómo funciona el sistema electoral argentino: guía práctica — Sistema mayoritario para cargos ejecutivos y proporcional (D'Hondt) para legislativos: Boleta Única de Papel, piso del 3 % y reglas del balotaje.

— Sistema mayoritario para cargos ejecutivos y proporcional (D'Hondt) para legislativos: Boleta Única de Papel, piso del 3 % y reglas del balotaje. PASO en Argentina: qué son, por qué se suspendieron y qué rige hoy — Qué son las PASO, por qué no hubo en 2025 y qué rige para 2027 en Argentina, con las leyes y decretos que lo definen.

Trámites y reclamos

Cómo tramitar el DNI: guía actualizada con todos los pasos — Cómo sacar turno, qué documentación llevar, cuánto cuesta cada trámite de DNI desde marzo de 2026 y cómo activar el DNI digital.

— Cómo sacar turno, qué documentación llevar, cuánto cuesta cada trámite de DNI desde marzo de 2026 y cómo activar el DNI digital. Reclamos de servicios: Defensa del Consumidor y entes reguladores — Guía nacional para reclamar por un servicio: primero la empresa, después Defensa del Consumidor y el ente regulador que corresponda.

Cómo están hechas

Cada dato de estas guías sale de una fuente oficial enlazada en la propia nota (Boletín Oficial, INDEC, ANSES, ARCA, BCRA, el Congreso y los organismos de cada tema). Si encontrás un dato desactualizado, escribinos desde Contacto.

Información vigente al 23 de septiembre de 2026.