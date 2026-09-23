Guías para entender el Estado: bolsillo, trabajo, leyes y trámites
Índice de guías con fuentes oficiales: inflación, boleta de servicios, jubilación, sueldo, leyes, Congreso, elecciones y trámites.
Estas guías explican, con fuentes oficiales, cómo funcionan los mecanismos del Estado que tocan tu bolsillo, tu trabajo y tus trámites: qué dice la norma, cómo se calcula y dónde verificarlo. Cada guía indica cuándo se actualizó por última vez.
Tu bolsillo
- Calculadora de inflación: compará montos con el IPC nacional — Calculá cuánto equivale hoy un monto de otro mes con el IPC nacional del INDEC.
- Cómo leer e interpretar una boleta de servicios: guía paso a paso — Qué significa cada bloque de la boleta de luz, gas y agua: consumo, cargos, impuestos, subsidio SEF, vencimientos y a quién reclamar.
- Cómo se arma el precio de la nafta en la Argentina — Qué componentes arman el precio de la nafta en la Argentina: crudo, refinación, impuestos y margen de la estación de servicio.
- Costo de vida en Uruguay, Chile y Argentina: dónde rinde más el sueldo — Salario mínimo, inflación y línea de pobreza oficiales de cada país, con fecha y fuente, y por qué comparar en dólares no alcanza.
Inflación, precios y dólar
- Qué es la inflación en Argentina y cómo afecta tu bolsillo — Qué es la inflación, cómo la mide el INDEC con el IPC y qué significa para tu bolsillo, con los datos oficiales más recientes.
- Cómo se calcula el IPC en Argentina: la fórmula detrás del índice — Qué encuesta y qué pesos usa hoy el INDEC para armar el IPC, y por qué la actualización de la canasta prevista para 2026 se postergó.
- Inflación: de dónde venimos y hacia dónde vamos en 2026 — Cómo evolucionó la inflación en Argentina hasta agosto de 2026 y qué proyectan el Gobierno y el mercado para el cierre del año, con fuentes oficiales.
- Dólar blue: qué es realmente y por qué sigue existiendo en Argentina — Es el dólar del mercado informal. Creció con el cepo; desde abril de 2025 las personas compran en bancos y la brecha con el oficial se volvió chica.
- Qué es el riesgo país y por qué se mide — Es la sobretasa que pagan los bonos en dólares de un país frente a los del Tesoro de EE.UU. Cómo se calcula, quién lo mide y cómo leer el dato.
Trabajo, sueldo y jubilación
- Cómo se calcula la jubilación: haber inicial y aumentos mensuales — Cómo se arma el haber inicial (PBU, PC y PAP) según la ley 24.241 y por qué desde 2024 las jubilaciones aumentan cada mes por IPC, no cada tres meses.
- Cómo funciona el sistema jubilatorio argentino — El sistema jubilatorio argentino es de reparto (SIPA) desde 2008: cómo se financia, qué prestaciones da y si hoy sigue vigente la moratoria previsional.
- Monotributo 2026: guía completa para inscribirte y mantenerte al día — Qué es el monotributo, cómo inscribirte en ARCA (ex AFIP), categorías y montos vigentes, cuándo recategorizarte y cómo darte de baja.
Leyes, Congreso y Gobierno
- Cómo se hace una ley en Argentina: el camino completo — Paso a paso: iniciativa, media sanción, cámara revisora, insistencia, veto total o parcial, promulgación y entrada en vigencia de una ley.
- Cómo funciona el Congreso de la Nación Argentina — Composición, mandatos, quórum y períodos de sesiones del Congreso argentino: qué puede hacer Diputados y qué puede hacer el Senado.
- Cómo se arma y se aprueba el Presupuesto Nacional — Quién elabora el Presupuesto Nacional, cuándo debe llegar al Congreso según la Ley 24.156 y qué pasa si no se aprueba a tiempo.
- Cómo impacta la coparticipación federal en tu bolsillo — Qué es la coparticipación federal, cómo se reparte entre Nación y provincias según la Ley 23.548 y por qué te afecta.
Elecciones
- Cómo funciona el sistema electoral argentino: guía práctica — Sistema mayoritario para cargos ejecutivos y proporcional (D'Hondt) para legislativos: Boleta Única de Papel, piso del 3 % y reglas del balotaje.
- PASO en Argentina: qué son, por qué se suspendieron y qué rige hoy — Qué son las PASO, por qué no hubo en 2025 y qué rige para 2027 en Argentina, con las leyes y decretos que lo definen.
Trámites y reclamos
- Cómo tramitar el DNI: guía actualizada con todos los pasos — Cómo sacar turno, qué documentación llevar, cuánto cuesta cada trámite de DNI desde marzo de 2026 y cómo activar el DNI digital.
- Reclamos de servicios: Defensa del Consumidor y entes reguladores — Guía nacional para reclamar por un servicio: primero la empresa, después Defensa del Consumidor y el ente regulador que corresponda.
Cómo están hechas
Cada dato de estas guías sale de una fuente oficial enlazada en la propia nota (Boletín Oficial, INDEC, ANSES, ARCA, BCRA, el Congreso y los organismos de cada tema). Si encontrás un dato desactualizado, escribinos desde Contacto.
Información vigente al 23 de septiembre de 2026.