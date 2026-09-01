Opositores piden explicaciones por transferencias del gobierno a ABSA

Legisladores de la oposición solicitaron detalles sobre los fondos girados por la provincia de Buenos Aires a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (ABSA). Advierten que la provincia atraviesa una crisis de gestión y exigen que los desembolsos vayan acompañados de transparencia y resultados.

Diputados y senadores de la oposición en la provincia de Buenos Aires pidieron explicaciones al gobierno por las transferencias realizadas a ABSA, según informaron desde Parlamentario el 1 de septiembre de 2026.

Los legisladores advirtieron que la provincia atraviesa una “crisis de gestión” y señalaron que los desembolsos a las empresas públicas deben estar acompañados por transparencia y resultados.

La solicitud se enmarca en el control que la oposición ejerce sobre el uso de fondos públicos en medio de las dificultades financieras que enfrenta el distrito.

Hasta el momento no se registraron respuestas oficiales al pedido de los bloques opositores.

El reclamo se da en un contexto de debate sobre el financiamiento de las prestadoras de servicios esenciales en la provincia, donde ABSA es la principal proveedora de agua potable y cloacas en 26 municipios del conurbano y el interior bonaerense.

Fuente: Parlamentario