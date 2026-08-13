Proyectan menos inflación, dólar más barato y crecimiento para lo que resta de 2026

Las últimas estimaciones del mercado indican una baja en las expectativas de inflación, un tipo de cambio más estable y un repunte del crecimiento económico. Qué significa esto para tu bolsillo y las decisiones diarias.

Las expectativas del mercado para los próximos meses muestran un panorama más optimista que las proyecciones anteriores. Según el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, la inflación prevista para 2026 bajó respecto de la medición anterior, al igual que las estimaciones para el tipo de cambio y el crecimiento del PIB.

¿Qué cambió en las proyecciones?

Los analistas ahora esperan una inflación acumulada más baja para el resto del año. Esto implica que los aumentos de precios podrían ser menores a los anticipados hace unas semanas, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de los salarios y en la planificación de gastos familiares.

En paralelo, el dólar proyectado resulta más barato de lo que se estimaba antes. Un tipo de cambio más estable y a la baja en las expectativas favorece a quienes tienen deudas en pesos o planean compras en cuotas, aunque reduce el atractivo de dolarizar ahorros.

Por último, el crecimiento económico proyectado muestra una mejora. Esto significa que se espera que la actividad repunte en el segundo semestre, lo que podría traducirse en más empleo y mayor consumo en sectores clave como el comercio y los servicios.

Cómo te afecta en la vida diaria

Si estás pensando en tomar un crédito, las tasas podrían acompañar esta tendencia a la baja de la inflación.

Para quienes ahorran, un dólar más barato invita a evaluar otras opciones de inversión en pesos o en instrumentos indexados.

Las familias que realizan compras grandes (electrodomésticos, materiales para la casa) podrían encontrar precios más predecibles en los próximos meses.

Desde la perspectiva de la sociedad, estos datos son relevantes porque las expectativas influyen en los comportamientos: si la gente cree que los precios subirán menos, es más probable que gaste o invierta en lugar de guardarlo todo.

El REM es un relevamiento mensual que consulta a más de 40 consultoras, bancos y centros de investigación. Los resultados se publican en el sitio oficial del Banco Central y sirven como referencia tanto para el Gobierno como para el sector privado.

Aunque las proyecciones mejoraron, los economistas recuerdan que se trata de estimaciones sujetas a cambios según cómo evolucione la política económica, las negociaciones paritarias y el contexto internacional. Por eso, siempre es útil seguir la información de fuentes oficiales y no tomar decisiones únicamente sobre una encuesta.

En resumen, el mercado ve un 2026 con menos presión inflacionaria, un dólar más accesible y una economía que empieza a crecer. Para el lector común, esto se traduce en mayor previsibilidad a la hora de organizar el presupuesto familiar y tomar decisiones financieras.