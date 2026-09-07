Buscan prohibir la promoción de negocios piramidales y rendimientos financieros engañosos

Diputados presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la publicidad y difusión de esquemas piramidales, entidades financieras no autorizadas y promesas de rendimientos que no se ajusten a la realidad.

Diputados nacionales presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo prohibir la promoción, publicidad y difusión de negocios piramidales, entidades financieras no autorizadas y propuestas de inversión que prometan rendimientos falaces.

La iniciativa fue ingresada este lunes 7 de septiembre de 2026 y lleva la firma de legisladores de diferentes bloques. Según el texto, la medida busca proteger a los ahorristas de prácticas que generan pérdidas millonarias a familias de todo el país.

El proyecto modifica la Ley de Defensa del Consumidor y la normativa del Banco Central de la República Argentina. Establece sanciones para quienes difundan este tipo de esquemas a través de cualquier medio, incluidos redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, en los últimos años se registraron numerosos casos de estafas financieras que operaron bajo la modalidad piramidal. Las víctimas, en su mayoría personas sin conocimientos especializados en finanzas, perdieron sus ahorros ante la promesa de ganancias extraordinarias.

La norma propuesta prohíbe expresamente cualquier tipo de publicidad o recomendación que invite a participar en sistemas donde los beneficios dependen principalmente del ingreso de nuevos participantes. También alcanza a las entidades que operan sin autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores.

En caso de aprobarse, las violaciones serán consideradas infracciones graves a la Ley de Defensa del Consumidor. Las multas y sanciones serán aplicadas por la autoridad de aplicación, que podrá ordenar la inmediata cesación de la publicidad engañosa.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados. Los impulsores anticiparon que buscarán el acompañamiento de bloques oficialistas y opositores para obtener dictamen en las próximas semanas.

Esta iniciativa se suma a otras presentadas en legislaturas anteriores con objetivo similar, aunque ninguna logró convertirse en ley hasta el momento.