Cómo funciona el sistema electoral argentino: guía práctica para entender tu voto

Desde las PASO hasta la proclamación, te explicamos paso a paso cómo se eligen presidente, gobernadores, legisladores y concejales en la Argentina de 2026. Una guía clara y actualizada para que sepas exactamente qué pasa con tu voto.

Todos los años millones de argentinos se acercan a las urnas, pero pocos conocen en detalle qué ocurre desde que se emite el voto hasta que se proclaman las autoridades. Entender el sistema electoral argentino no es solo una cuestión cívica: te permite saber si tu sufragio realmente influye en el resultado final y cómo se distribuyen los cargos.

¿Qué tipo de sistema electoral tenemos en la Argentina?

La Argentina combina dos grandes sistemas: el de mayoría para cargos ejecutivos (presidente, gobernadores e intendentes) y el de representación proporcional para cargos legislativos (diputados, senadores, legisladores provinciales y concejales). Esto significa que no todos los cargos se eligen de la misma forma, y las reglas cambian según el distrito y el nivel de gobierno.

Las PASO: el primer filtro obligatorio

Desde 2011, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son el primer escalón del proceso. Se realizan unos 60 a 90 días antes de la elección general. En las PASO, cada fuerza política compite internamente y, además, se mide contra las demás. Para que una lista pueda competir en la elección general debe superar el 1,5 % de los votos válidamente emitidos en su distrito. Ese umbral es clave: si una fuerza no lo alcanza, queda fuera de la contienda de noviembre.

La elección general: cómo se define el ganador

En la elección general se aplican reglas distintas según el cargo:

Presidente y vice : se necesita más del 45 % de los votos afirmativos para ganar en primera vuelta. Si se obtiene entre 40 % y 45 %, debe haber una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. De lo contrario, se va a balotaje.

: se necesita más del 45 % de los votos afirmativos para ganar en primera vuelta. Si se obtiene entre 40 % y 45 %, debe haber una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. De lo contrario, se va a balotaje. Gobernadores e intendentes : la mayoría de las provincias y municipios usan sistema de mayoría simple (el más votado gana), aunque algunas exigen ballottage local.

: la mayoría de las provincias y municipios usan sistema de mayoría simple (el más votado gana), aunque algunas exigen ballottage local. Diputados nacionales : se reparten por sistema D'Hondt, que favorece a las listas más votadas pero distribuye proporcionalmente los escaños según el caudal de votos en cada provincia.

: se reparten por sistema D'Hondt, que favorece a las listas más votadas pero distribuye proporcionalmente los escaños según el caudal de votos en cada provincia. Senadores: desde la reforma de 1994, se eligen tres por provincia: dos para la fuerza más votada y uno para la segunda.

El rol de las boletas y el cuarto oscuro

En la mayoría de las provincias todavía se usa el sistema de boleta de papel. El elector recibe una boleta por cada categoría (presidente, diputados, etc.) o una boleta única si la provincia la adoptó. Dentro del cuarto oscuro, elige, dobla y deposita en la urna. Desde 2026, algunas provincias siguen avanzando en la implementación progresiva de la boleta única electrónica, aunque la mayoría mantiene el sistema tradicional.

¿Quiénes pueden votar y quiénes están obligados?

Son electores todos los argentinos nativos o naturalizados mayores de 18 años y los extranjeros residentes con más de dos años de permanencia que hayan cumplido los requisitos de inscripción. El voto es obligatorio hasta los 70 años; después es optativo. Los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar de forma voluntaria.

Cómo se cuentan los votos: desde la mesa hasta el escrutinio definitivo

El escrutinio es provisorio primero (la noche de la elección) y definitivo después. El escrutinio provisorio lo realizan las juntas electorales con los datos que envían las mesas. El definitivo, que es el que realmente vale, se hace días después con todas las actas y ante la presencia de fiscales de las distintas fuerzas. Recién ahí se oficializan los resultados.

Las particularidades de 2026

En este año electoral, varias provincias modificaron ligeramente sus calendarios y algunas avanzaron en la adopción de tecnologías para agilizar la transmisión de resultados. Además, la Corte Suprema ratificó que las PASO siguen vigentes tal como fueron concebidas en 2009, por lo que el esquema general se mantiene sin grandes cambios normativos.

Consejos prácticos para no perder tu voto

Verificá que tu nombre y DNI aparezcan en el padrón electoral antes de ir a votar (podés consultarlo en el sitio de la Cámara Nacional Electoral).

Llevá tu DNI original; no sirve la libreta cívica ni fotocopias.

Si no podés votar el día de la elección, recordá que tenés la opción de justificar la inasistencia dentro de los 30 días posteriores para evitar la multa.

Si sos fiscal de mesa, llegá temprano: tu rol es garantizar la transparencia del proceso.

Entender estos mecanismos no solo te da herramientas para seguir los resultados con mayor criterio, sino que te permite participar de forma más informada en el debate público sobre posibles reformas electorales que siempre están sobre la mesa.