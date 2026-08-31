Cómo impactan las PASO en tu boleta y en el resultado final de las elecciones

Entendé paso a paso cómo las primarias abiertas definen qué candidatos llegan a la general, cómo se distribuyen los votos y qué significa para el elector común.

Si alguna vez te preguntaste por qué aparecen tantas boletas en las elecciones y cómo se decide qué nombres siguen adelante, las PASO son la clave. Estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias cambiaron para siempre la forma en que los argentinos elegimos autoridades nacionales.

Las PASO se crearon en 2009 y se aplicaron por primera vez en 2011. Su objetivo principal es que los ciudadanos, y no solo los afiliados a los partidos, decidan quiénes representarán a cada fuerza en la elección general. De esta manera, se evita que las internas partidarias queden en manos de unos pocos.

Cómo funciona el mecanismo de las PASO

En las primarias se vota por categorías completas: presidente, diputados, senadores o gobernadores, según corresponda. Cada agrupación puede presentar varias listas internas. El elector elige una sola boleta, que representa a una lista completa.

Para que una lista pase a la elección general debe cumplir dos condiciones:

Obtener al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en su distrito.

Ser la más votada dentro de su espacio político. Si hay varias listas en una misma coalición, solo avanza la que más votos reúne.

Cuando una fuerza presenta una sola lista, esa lista automáticamente queda habilitada para las generales siempre que supere el piso del 1,5%.

Qué pasa con los votos que no llegan a la general

Todos los sufragios emitidos en las PASO se cuentan para determinar el porcentaje final de cada espacio. Sin embargo, solo la lista ganadora de cada agrupación compite en octubre o noviembre. Los votos de las listas internas perdedoras no se trasladan automáticamente; simplemente ayudan a medir la fuerza relativa de la coalición.

Esto significa que una fuerza que sacó 40% en las PASO pero repartido entre tres listas internas puede llegar a la general con menos apoyo efectivo si sus votantes no se consolidan detrás del ganador interno.

Cómo afecta al elector común

Para el votante, las PASO funcionan como un gran sondeo nacional gratuito. Permiten ver qué opciones tienen más respaldo real antes de la elección definitiva. Además, obligan a los partidos a mostrar sus cartas con anticipación.

Si querés que tu voto tenga más peso, es importante entender que en las primarias estás eligiendo, al mismo tiempo, dos cosas: la lista que preferís dentro de una fuerza y la fuerza que más te representa en comparación con las demás.

Diferencias con las elecciones generales

En las generales ya no hay internas. Solo compiten las listas que superaron las PASO. El ganador es quien obtiene la mayor cantidad de votos (con las reglas de balotaje en el caso presidencial). Las boletas son menos porque ya no hay competencia interna.

Otra diferencia clave es que en las PASO no se elige directamente a los candidatos; se define quiénes podrán competir. Por eso, muchas veces el resultado de las primarias anticipa el clima de la elección final.

Consejos prácticos para votar informado

Revisá con tiempo las listas que se presentan en tu provincia o en la categoría nacional.

Recordá que una boleta representa una lista completa; no se puede cortar.

Si una fuerza que te gusta tiene varias opciones internas, tu voto definirá cuál de ellas llega a la general.

Los resultados de las PASO suelen publicarse la misma noche, lo que permite ajustar expectativas antes de la elección definitiva.

Entender este mecanismo te permite participar con mayor conciencia. Lejos de ser un trámite burocrático, las PASO son una herramienta que pone en manos de los ciudadanos la primera gran decisión electoral del año. Cuanto mejor sepamos cómo funcionan, más peso tendrá nuestro voto en el resultado final.