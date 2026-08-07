Costo de vida en Uruguay, Chile y Argentina: dónde rinde más el salario en 2026

Un análisis comparativo actualizado muestra cómo impacta el costo de vida en los tres países y en qué nación un sueldo medio permite mayor poder adquisitivo.

Si estás pensando en cambiar de país dentro de la región o simplemente querés saber cómo se compara tu salario con el costo de vida de los vecinos, esta comparación te puede servir.

Según datos oficiales y relevamientos de organismos como el Instituto Nacional de Estadística de cada país y plataformas internacionales de costo de vida actualizados a julio de 2026, Argentina, Uruguay y Chile muestran diferencias marcadas tanto en precios como en poder adquisitivo.

Costo de vida básico en las capitales

En Buenos Aires, una persona sola necesita aproximadamente 650.000 pesos argentinos para cubrir alquiler de un departamento de un ambiente en zona céntrica, comida, transporte y servicios básicos. Eso equivale, según la cotización blue del 7 de agosto de 2026, a unos 580 dólares mensuales.

En Santiago de Chile, el mismo canasto básico ronda los 950 dólares, mientras que en Montevideo la cifra se ubica cerca de los 1.050 dólares. Los alquileres son el rubro que más empuja hacia arriba el gasto en las tres capitales, pero en Chile y Uruguay pesan más los servicios públicos y la salud privada si no se cuenta con cobertura estatal plena.

Salarios promedio y poder de compra

El salario medio neto en Argentina se ubicó en julio de 2026 en torno a los 750.000 pesos (unos 670 dólares al cambio blue), según datos del INDEC. En Uruguay, el salario medio es de aproximadamente 1.450 dólares según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Chile, el ingreso medio mensual reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es de unos 1.150 dólares.

Sin embargo, el poder adquisitivo real varía. En Argentina, aunque el salario en dólares parece más bajo, ciertos rubros como alimentos, transporte público y tarifas de servicios siguen siendo más accesibles para quien cobra en pesos. En cambio, en Uruguay y Chile los salarios más altos compensan en parte los precios elevados, pero el margen para ahorro se reduce si se tiene familia a cargo.

Dónde rinde más el salario

De acuerdo con el índice de Big Mac y otros relevamientos de costo de vida ajustados por salario medio (datos de Numbeo y estadísticas oficiales al cierre del segundo trimestre 2026), el salario medio uruguayo es el que permite mayor capacidad de compra en bienes y servicios de la canasta básica. Le sigue Chile, mientras que en Argentina el alto nivel de inflación hace que el poder adquisitivo fluctúe mes a mes.

Un trabajador soltero en Montevideo puede cubrir sus gastos básicos con el 55% de su salario medio, según el INE uruguayo. En Santiago esa proporción sube al 65%, y en Buenos Aires se acerca al 75-80% en meses de mayor control inflacionario.

Factores a tener en cuenta si pensás mudarte

Alquiler y vivienda : Uruguay y Chile tienen mercados más estables pero más caros. En Argentina los precios en dólares son más bajos, aunque los contratos suelen estar atados a la inflación.

: Uruguay y Chile tienen mercados más estables pero más caros. En Argentina los precios en dólares son más bajos, aunque los contratos suelen estar atados a la inflación. Salud y educación : Chile ofrece un sistema mixto con buena cobertura privada si se puede pagar. Uruguay destaca por su sistema de salud pública de calidad. Argentina mantiene gratuidad universitaria y cobertura médica amplia, aunque con tiempos de espera variables.

: Chile ofrece un sistema mixto con buena cobertura privada si se puede pagar. Uruguay destaca por su sistema de salud pública de calidad. Argentina mantiene gratuidad universitaria y cobertura médica amplia, aunque con tiempos de espera variables. Transporte : El boleto de colectivo o metro es más económico en Buenos Aires que en las otras dos capitales.

: El boleto de colectivo o metro es más económico en Buenos Aires que en las otras dos capitales. Alimentos: Uruguay lidera en precio de carne y lácteos de calidad, pero frutas y verduras pueden ser más caras que en Argentina.

Si tu trabajo te permite elegir, Uruguay aparece como la opción donde el salario rinde más en términos relativos, seguido de cerca por Chile. Argentina ofrece costos más bajos en varios rubros, pero la inestabilidad cambiaria y la inflación obligan a una administración mensual más estricta.

¿Estás evaluando mudarte o simplemente querés comparar tu situación? Los números cambian rápido, por eso siempre es recomendable chequear datos oficiales actualizados antes de tomar una decisión.