Costo de vida en Uruguay, Chile y Argentina: dónde rinden más los salarios en 2026

Un análisis comparativo actualizado muestra cuánto cuesta vivir y trabajar en cada país. Conocé los números de alquiler, comida y transporte, y en qué nación el salario alcanza para más.

Si estás pensando en mudarte o simplemente querés saber cómo impacta la inflación y los precios en el bolsillo de los trabajadores, un reciente relevamiento compara el costo de vida en Uruguay, Chile y Argentina a agosto de 2026.

Los datos, elaborados a partir de fuentes como Numbeo, INDEC, el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay y el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, permiten ver en qué país un salario promedio rinde más después de pagar los gastos básicos.

Alquiler y vivienda

En Montevideo, un departamento de un ambiente en el centro cuesta en promedio 650 dólares mensuales, mientras que en las afueras baja a 450 dólares. En Santiago de Chile, la misma unidad ronda los 550 dólares en el centro y 380 en la periferia. Buenos Aires muestra valores más bajos: 320 dólares en zonas céntricas y 220 en barrios alejados.

Gastos en comida y supermercado

Una canasta básica para una persona sola (leche, pan, huevos, frutas, verduras y carne) sale aproximadamente 280 dólares en Montevideo, 260 en Santiago y 180 en Buenos Aires. Para una familia de cuatro, los valores suben a 820, 750 y 520 dólares respectivamente.

Transporte y servicios

El boleto de colectivo o metro cuesta 1,10 dólares en Montevideo, 0,90 en Santiago y 0,35 en Buenos Aires. Los servicios básicos (luz, agua, internet) para un departamento de dos ambientes promedian 130 dólares en la capital uruguaya, 110 en la chilena y 75 en la argentina.

Salarios promedio netos

Según los últimos boletines oficiales, el salario promedio neto se ubica en torno a los 1.150 dólares en Uruguay, 1.050 en Chile y 480 en Argentina. Estos números varían según el sector, pero reflejan la mediana nacional.

Dónde rinde más el sueldo

Si se calcula el porcentaje del salario que queda libre después de cubrir vivienda, comida, transporte y servicios, el panorama cambia. En Argentina, a pesar de los salarios más bajos en dólares, el costo de vida reducido hace que quede un mayor margen relativo. Sin embargo, la inestabilidad cambiaria sigue siendo un factor que muchos trabajadores mencionan como desventaja.

En Uruguay y Chile, los salarios más altos en dólares permiten mayor poder adquisitivo en términos absolutos, especialmente para quienes buscan estabilidad cambiaria y acceso a crédito en moneda dura. Chile destaca en acceso a salud privada y educación, mientras que Uruguay lidera en seguridad y calidad de vida percibida.

Consejos si pensás mudarte

Calculá siempre con datos actualizados, porque los precios cambian rápido.

Considerá el tipo de cambio real y no solo el oficial.

Evaluá factores no económicos: seguridad, sistema de salud y oportunidades laborales.

Si trabajás remoto para una empresa extranjera, los salarios en dólares rinden mucho más en cualquiera de los tres países.

El estudio concluye que no hay un ganador absoluto: depende del perfil de cada persona. Quienes priorizan estabilidad y poder adquisitivo alto suelen elegir Uruguay o Chile. Quienes buscan costos más bajos y un mercado laboral dinámico, miran hacia Argentina.

Los datos provienen de relevamientos publicados el 7 de agosto de 2026 por el sitio Punto a Punto y cruzados con informes oficiales de los institutos de estadística de cada país.