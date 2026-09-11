Oficialismo propone crear Mesa de Infraestructura Vial Estratégica

La iniciativa busca coordinar, planificar y dar seguimiento a obras en rutas clave por su rol productivo, logístico o turístico.

Diputados del oficialismo presentaron este viernes 11 de septiembre de 2026 un proyecto para crear una Mesa de Infraestructura Vial Estratégica.

La propuesta tiene como objetivo establecer un ámbito de trabajo que coordine, planifique y realice el seguimiento de obras en rutas consideradas clave por su importancia productiva, logística o turística, según el texto al que accedió Parlamentario.

La iniciativa busca reunir a representantes de distintos organismos y niveles de gobierno para definir prioridades y agilizar la ejecución de proyectos en la red vial nacional.

Entre los fundamentos se destaca la necesidad de mejorar la conectividad en corredores que impactan directamente en la economía, el transporte de cargas y el desarrollo turístico regional.

El proyecto se enmarca en el debate actual sobre inversión en infraestructura, donde el oficialismo busca avanzar en mecanismos de planificación más integrales.

Si se aprueba, la Mesa funcionará como espacio de articulación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las provincias involucradas en las rutas estratégicas.

La medida se presenta en un contexto donde diversos sectores reclaman mayor previsibilidad en la ejecución de obras públicas.

El texto ingresó formalmente en la Cámara de Diputados y comenzará su recorrido por las comisiones correspondientes.