Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La ley que sustituye al régimen de 1980 comenzó a regir este sábado 5 de septiembre de 2026. Incorpora a los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal, prevé medidas alternativas al encierro y programas de reinserción, aunque desde la Justicia advierten por el aumento de causas y la falta de recursos.

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia este sábado 5 de septiembre de 2026, según informó el sitio Parlamentario.

La norma reemplaza al régimen vigente desde 1980 e incorpora a los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal argentino. Además, establece medidas alternativas al encierro, programas de reinserción social y la creación de institutos especializados para este grupo etario.

Desde la Justicia advirtieron que la aplicación de la ley generará un fuerte incremento en el número de causas penales juveniles. También señalaron la insuficiencia de recursos humanos y materiales para implementar las nuevas disposiciones de manera efectiva.

La ley fue sancionada por el Congreso nacional en los meses previos y su reglamentación se completó en las últimas semanas. Su entrada en vigor se produce exactamente 46 años después de la sanción del régimen anterior.

Entre los cambios principales se encuentra la posibilidad de aplicar sanciones no privativas de la libertad para los menores de edad que cometan delitos, junto con énfasis en la reinserción a través de educación y trabajo. La norma también crea institutos especializados para alojar a los adolescentes cuando sea necesario su internación.

La información surge del artículo publicado por Parlamentario este sábado 5 de septiembre de 2026.

Qué sigue es la implementación efectiva en las distintas jurisdicciones del país, donde los jueces de menores y los equipos técnicos deberán adaptarse a los nuevos parámetros establecidos por la legislación.