Cómo se calcula el IPC en Argentina: la fórmula detrás del índice que mide tu costo de vida

Entendé paso a paso cómo el INDEC arma la canasta que define la inflación mensual. Desde la selección de productos hasta el peso de cada rubro, una guía clara para interpretar los números que impactan en tu bolsillo todos los meses.

Todos los meses, cuando el INDEC publica el IPC, surge la misma pregunta: ¿cómo es posible que ese número represente lo que nos pasa a millones de argentinos? Entender el cálculo del Índice de Precios al Consumidor no solo ayuda a leer mejor los titulares, sino a tomar decisiones más informadas sobre salarios, alquileres o inversiones.

¿Qué es realmente el IPC?

El IPC es un indicador estadístico que mide la evolución promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares urbanos. No es el precio de un solo producto, sino un promedio ponderado. En la Argentina actual, el INDEC releva precios en 39 aglomerados urbanos que cubren el 90 % de la población urbana del país.

A diferencia de mediciones pasadas que se limitaban a la región metropolitana, desde 2014 (y con la reformulación de 2017) el índice nacional busca reflejar mejor la diversidad geográfica y de consumo.

La canasta: cómo se elige qué se mide

La primera decisión clave es definir qué entra en la canasta. El INDEC utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), realizada cada pocos años. La última gran actualización se basó en la ENGHo 2017-2018, que relevó más de 28.000 hogares.

A partir de ahí se construye una lista de alrededor de 450 productos y servicios que se dividen en 12 divisiones principales: Alimentos y bebidas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Prendas de vestir y calzado, Vivienda, agua, electricidad y combustibles, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Salud, Transporte, Comunicación, Recreación y cultura, Educación, Restaurantes y hoteles, y Bienes y servicios varios.

Cada división tiene un peso distinto según cuánto gastan en promedio las familias. Por ejemplo, los alimentos suelen explicar cerca del 25 % del índice, mientras que la vivienda (alquileres, tarifas, expensas) ronda el 17-20 % según el período.

El relevamiento de precios: el trabajo de campo

Todos los meses, encuestadores del INDEC y de institutos provinciales visitan más de 70.000 comercios, supermercados, ferias y servicios. No se relevan todos los productos todos los meses: algunos se toman semanalmente (como frutas y verduras), otros mensualmente y algunos incluso trimestralmente (como tarifas reguladas o colegios).

Para evitar sesgos, se establecen protocolos estrictos: mismo día de la semana, mismo tipo de comercio, misma marca o variedad cuando corresponde. Cuando un producto desaparece, se aplica un procedimiento de sustitución que mantiene la comparabilidad.

La fórmula matemática: cómo se arma el índice

El cálculo sigue una metodología de Laspeyres modificada. En términos simples:

Se calcula el precio relativo de cada producto: precio actual dividido por precio del mes base. Ese precio relativo se multiplica por el peso específico de ese producto dentro de su rubro. Se suman todos los productos ponderados de un rubro para obtener el índice del rubro. Se ponderan los índices de rubro según su importancia en el gasto total de los hogares. El resultado final es el IPC mensual.

La variación se calcula como la diferencia porcentual respecto al mes anterior. También se publican variaciones interanual (últimos 12 meses) y acumulada desde diciembre.

Los desafíos actuales del IPC argentino

La inflación alta genera desafíos específicos. Cuando los precios cambian muy rápido, la canasta puede quedar desactualizada más velozmente. Además, cambios en los hábitos de consumo (por ejemplo, sustitución de marcas por segundas o terceras opciones) no siempre se capturan inmediatamente.

El INDEC también debe decidir cómo tratar las tarifas reguladas, los precios “pisados” por acuerdos de precios o los productos que desaparecen de las góndolas. En todos los casos aplica metodologías internacionales recomendadas por el FMI y la CEPAL, aunque siempre hay debate técnico sobre su aplicación concreta.

Cómo usar el IPC en tu vida diaria

Entender el índice te permite varias cosas prácticas:

Comparar la evolución de tu salario o jubilación con la inflación oficial.

Negociar ajustes de alquiler usando el índice de alquileres que publica el mismo organismo.

Interpretar si un aumento de precios en tu barrio es general o puntual.

Tomar decisiones de ahorro o inversión con mayor información.

Muchos convenios colectivos atan sus revisiones salariales al IPC acumulado. También se usa para actualizar montos de cuotas, deudas judiciales o contratos de locación.

Dónde consultar los datos desagregados

El INDEC publica no solo el número general, sino tablas completas con cada rubro, subrubro y hasta el nivel de los 450 ítems (con cierto rezago). En su sitio web podés descargar los cuadros completos en formato Excel y ver la evolución histórica desde 2017 con la nueva metodología.

Además, cada informe mensual incluye un informe técnico que explica incidencias: qué rubros explicaron más de la suba del mes. Esa información es clave para entender si la inflación viene por alimentos, por tarifas o por estacionalidad.

Conocer cómo se construye el IPC te permite dejar de verlo como un número mágico y empezar a entenderlo como lo que es: una herramienta estadística imperfecta pero necesaria para medir el fenómeno más doloroso de la economía argentina en las últimas décadas.