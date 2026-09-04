Cómo funciona el sistema jubilatorio argentino: guía actualizada para entender tus aportes y beneficios

Conocé paso a paso cómo se calculan las jubilaciones en la Argentina, quiénes pueden acceder y qué cambios rigen en 2026. Una explicación clara para planificar tu retiro.

Si alguna vez te preguntaste cuánto vas a cobrar cuando dejes de trabajar o si tus aportes realmente sirven para algo, esta guía te va a ayudar a entender el sistema jubilatorio argentino sin vueltas.

¿Quiénes pueden jubilarse en la Argentina?

El sistema actual, administrado por la ANSES, permite el acceso a la jubilación ordinaria a las personas que cumplan dos condiciones básicas: tener la edad requerida y contar con los años de aportes necesarios. En 2026, la edad mínima sigue siendo 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, aunque existen regímenes diferenciales para tareas insalubres o profesiones específicas.

Además de la jubilación por edad, existen prestaciones por invalidez, pensión por fallecimiento del titular y jubilaciones anticipadas en casos contemplados por la ley. No todos los trabajadores entran en el mismo régimen: hay un sistema de reparto solidario y, para quienes optaron por migrar, regímenes especiales o moratorias.

Cómo se calculan los aportes y las contribuciones

Cada mes, los trabajadores en relación de dependencia aportan el 11% de su sueldo bruto a la seguridad social. Los empleadores, por su parte, realizan una contribución adicional del 16,5% (datos según normativa vigente de la ANSES). Los monotributistas y autónomos pagan una cuota fija que incluye el componente jubilatorio, cuyo valor se actualiza anualmente.

Esos aportes van a una cuenta individual en el sistema de reparto, que luego se usa para financiar las jubilaciones actuales. A diferencia de un sistema de capitalización individual, el dinero que aportás hoy sirve para pagar las prestaciones de quienes ya están jubilados. Por eso se lo conoce como sistema intergeneracional.

El cálculo de la jubilación: la fórmula actual

La Prestación Básica Universal (PBU), el componente adicional por antigüedad y el porcentaje por años de servicios son los tres grandes bloques que componen la jubilación. La fórmula que se aplica en 2026 toma como base los mejores 120 meses de remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años (o todo el período si es menor).

A ese promedio se le aplica un porcentaje que aumenta según los años de aportes. Quienes tienen exactamente 30 años de aportes reciben el 82% móvil del promedio de esos salarios actualizados. Cada año extra de aporte suma un punto porcentual adicional, con un tope.

La movilidad jubilatoria se actualiza trimestralmente según la fórmula que combina la evolución de los salarios y de los recursos tributarios. Esta actualización se aplica en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

Moratorias y regímenes especiales: cómo regularizar aportes

Para aquellas personas que no llegan a los 30 años de aportes, la ANSES ofrece planes de regularización de deudas. En 2026 sigue vigente la moratoria que permite comprar años faltantes mediante cuotas que se descuentan de la jubilación una vez que se otorga.

También existen regímenes especiales para amas de casa, trabajadores rurales, docentes, investigadores científicos y excombatientes, entre otros. Cada uno tiene requisitos de edad y servicios distintos que conviene consultar de forma personalizada.

Cómo saber cuánto vas a cobrar

La forma más precisa es ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y clave de seguridad social. Allí podés ver tu historial completo de aportes, simular el monto estimado de tu jubilación y verificar si tenés lagunas previsionales.

Es recomendable hacer esta consulta al menos una vez al año, especialmente si cambiaste de trabajo, tuviste períodos sin aportes o realizaste tareas en negro que luego blanqueaste.

Consejos prácticos para mejorar tu jubilación futura

Verificá tu historia laboral antes de los 50 años para corregir errores a tiempo.

Si trabajás en relación de dependencia, asegurate de que tu empleador realice los aportes correctamente.

Considerá la posibilidad de seguir trabajando después de la edad jubilatoria si tu salud lo permite, ya que cada año adicional mejora el porcentaje de la prestación.

Si sos monotributista, elegí la categoría que realmente refleje tus ingresos para no perder años de aporte valiosos.

Entender el sistema jubilatorio no solo te da tranquilidad, sino que te permite tomar decisiones concretas hoy que impactarán en tu calidad de vida dentro de 20 o 30 años. Aunque el sistema tiene desafíos estructurales, conocer sus reglas es el primer paso para aprovecharlo al máximo.