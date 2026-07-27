Cómo tramitar el DNI en 2025: guía actualizada con todos los pasos

Te explicamos el proceso completo para sacar, renovar o actualizar tu Documento Nacional de Identidad, incluyendo turnos online, costos vigentes y qué documentos llevar según cada caso.

Si te mudaste, perdiste tu documento o simplemente se te venció, tramitar el DNI es un trámite que la mayoría de los argentinos tenemos que hacer en algún momento. En esta guía te contamos todo lo que necesitás saber para evitar dar vueltas de más y completarlo en el menor tiempo posible.

¿Cuándo es necesario tramitar o renovar el DNI?

El documento tiene validez de por vida para mayores de 75 años, pero los más jóvenes deben renovarlo cada cierto tiempo. Para los menores de 8 años la validez es de 5 años; entre 9 y 14 años, de 8 años; y a partir de los 15 años ya no caduca. Sin embargo, muchas personas lo renuevan igual por pérdida, robo, deterioro o cambio de datos (como domicilio o género).

Turno previo: la clave para no hacer cola

Desde hace años el trámite es 100% con turno. Ya no se atiende por orden de llegada en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renaper) ni en los Centros de Documentación Rápida (CDR). Podés sacar el turno desde la web oficial o la app Mi Argentina.

Ingresá a www.argentina.gob.ar/mi-dni, seleccioná “Sacar turno” y completá tus datos. El sistema te mostrará los lugares disponibles más cercanos a tu domicilio. Si preferís la aplicación, bajala desde tu tienda de apps, ingresá con tu cuenta y buscá la opción “Turnos”.

Documentación necesaria según tu situación

Para sacar el DNI por primera vez (recién nacidos o primeros documentos): acta de nacimiento original, libreta de familia o partida, y DNI de ambos padres (o de uno si el otro no puede asistir). En el caso de niños, es obligatorio que esté presente el menor con un adulto responsable.

Para renovación por vencimiento o por cumplir años: solo tenés que llevar el DNI anterior. Si querés actualizar datos (domicilio, nombre, género), llevá la documentación que respalde el cambio (certificado de domicilio, sentencia judicial, etc.).

Por robo o pérdida: además del formulario de denuncia (que podés hacer online en la Policía o en la app), es recomendable llevar una fotocopia del documento viejo si la tenés. No es obligatorio pero acelera el trámite.

El día del turno: qué pasa en la oficina

Llegá 10 o 15 minutos antes. En el lugar te van a tomar las huellas dactilares, una foto digital y te pedirán que firmes en una tableta. Todo el proceso dentro de la oficina dura entre 10 y 20 minutos.

El personal te entregará un comprobante con el número de trámite. Guardalo, porque es la única forma de seguir el estado de tu DNI.

¿Cuánto cuesta y cómo pagar?

El valor oficial del trámite en 2025 es de $12.000 para la versión común. Existe una tarifa express y urgente con valores más altos. Podés pagar en el mismo momento con tarjeta de débito o crédito, o generar un VEP (Volante Electrónico de Pago) y abonarlo antes en un banco o home banking.

Importante: si perdiste el DNI más de dos veces en el mismo año, el costo puede aumentar. Lo mismo ocurre si pedís una segunda reposición por robo en menos de 12 meses.

Cómo seguir el estado de tu trámite

Entrá nuevamente a www.argentina.gob.ar/mi-dni y hacé clic en “Seguimiento de trámite”. Ingresá el número que te dieron en el comprobante. El sistema te dirá si ya está impreso, si está en distribución o si ya podés retirarlo.

El tiempo de entrega habitual es de 15 a 20 días hábiles. En algunas ciudades grandes podés optar por recibirlo en tu domicilio mediante el Correo Argentino (pagando un adicional).

DNI digital: la versión que ya podés usar

Una vez que tenés el plástico, podés activar la versión digital desde la app “Mi Argentina”. Sirve para identificarte en muchos organismos públicos y privados y evita llevar el documento físico en situaciones cotidianas. Para activarlo vas a necesitar escanear el código que aparece en el nuevo DNI.

Casos especiales: menores, personas con discapacidad y extranjeros

Menores de 18 años: siempre debe acompañarlos un padre, madre o tutor con documentación que acredite el vínculo.

siempre debe acompañarlos un padre, madre o tutor con documentación que acredite el vínculo. Personas con discapacidad: existen turnos prioritarios y la posibilidad de hacer el trámite a domicilio en ciertos casos. Llamá al 0800-555-6364 para consultar.

existen turnos prioritarios y la posibilidad de hacer el trámite a domicilio en ciertos casos. Llamá al 0800-555-6364 para consultar. Extranjeros que obtienen la ciudadanía: deben presentar la carta de ciudadanía y el DNI provisorio si ya lo tienen.

Preguntas frecuentes

¿Puedo tramitar el DNI en una provincia distinta a la que vivo? Sí, pero vas a tener que justificar el motivo (trabajo, estudio, salud). El sistema de turnos permite seleccionar cualquier centro del país.

¿Qué pasa si me roban el DNI mientras estoy de viaje? Hacés la denuncia en la comisaría más cercana y podés pedir un DNI de emergencia en el consulado argentino si estás en el exterior, o en cualquier oficina de Renaper cuando regreses.

¿El DNI azul viejo todavía sirve? Sí, sigue siendo válido hasta que decidas renovarlo. Sin embargo, cada vez más servicios exigen el nuevo formato tarjeta.

Tramitar el DNI es más sencillo de lo que parece si llegás preparado. Con esta información ya tenés todo lo que necesitás para hacer el trámite sin complicaciones y en una sola visita.