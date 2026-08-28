Daniel Hadad regresa a vivir a la Argentina y no descarta candidatearse en 2027

El empresario y periodista Daniel Hadad confirmó su regreso definitivo al país tras años en el exterior. En una entrevista, analizó la gestión de Javier Milei y dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones de 2027.

Hace apenas 17 días, el periodista y empresario Daniel Hadad confirmó que vuelve a vivir de forma permanente en la Argentina después de varios años radicado en el exterior. La noticia genera expectativa en el ámbito político y mediático, especialmente porque no descartó presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2027.

En una extensa entrevista concedida a El Economista, Hadad repasó la actualidad nacional y se refirió directamente a la gestión del presidente Javier Milei. Según sus palabras, valora algunos aspectos de la actual administración pero también marcó diferencias en materia de comunicación y en ciertas políticas específicas.

"Milei está haciendo un esfuerzo muy grande para ordenar las cuentas públicas, algo que el país necesitaba hace décadas", señaló el comunicador. Sin embargo, consideró que "hay que mejorar la forma en que se comunica con la sociedad" para evitar malentendidos y fortalecer el apoyo popular.

Hadad, que en el pasado fue propietario de varios medios de comunicación y tuvo un rol activo en la vida pública argentina, explicó que su regreso responde a motivos familiares y a la convicción de que el país está atravesando un momento de cambios profundos que él quiere presenciar de cerca.

Respecto de una posible candidatura, fue cauteloso pero no lo descartó. "No lo descarto, pero todavía es muy temprano. Hay que ver cómo evoluciona la situación económica y social en los próximos meses", indicó. De esta manera, se suma a la lista de figuras que ya empiezan a posicionarse de cara a 2027.

El regreso de Hadad se produce en un contexto de recomposición del mapa político argentino, donde varios actores que habían estado alejados vuelven a sonar con fuerza. Su experiencia en medios y su trayectoria empresarial podrían convertirse en activos si decide dar el paso hacia la arena electoral.

Desde el punto de vista personal, el periodista mencionó que extraña el contacto directo con la gente y la posibilidad de participar en el debate público desde adentro. "La Argentina siempre te tira", confesó en la entrevista.

Por ahora, Hadad se aboca a reorganizar su vida en Buenos Aires y a observar con atención los movimientos del Gobierno. Sus declaraciones sobre Milei fueron interpretadas como un mix de apoyo crítico y expectativa, un tono que muchos analistas consideran estratégico de cara a un posible lanzamiento político futuro.

Fuente: El Economista