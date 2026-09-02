En la Cámara de Diputados bonaerense piden retirar vehículos abandonados en rutas

Una iniciativa parlamentaria ingresó para que la provincia de Buenos Aires remueva los restos de autos siniestrados e incendiados que permanecen en las banquinas de las rutas.

Una iniciativa parlamentaria ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para que el gobierno remueva los restos de automóviles siniestrados e incendiados que permanecen abandonados en las banquinas de las rutas.

La propuesta fue presentada este miércoles 2 de septiembre de 2026, según informó el sitio Parlamentario.com. El texto busca obligar a la Provincia a retirar esos vehículos para evitar riesgos en la circulación y mejorar la seguridad vial.

La nota de Parlamentario indica que los vehículos en cuestión son aquellos involucrados en accidentes o que fueron incendiados y luego dejados en el lugar sin intervención oficial posterior. Estas situaciones generan problemas tanto para el tránsito como para el entorno.

Hasta el momento no se detallaron los plazos ni el mecanismo específico de remoción que propone la iniciativa, ni se informó sobre el autor o autores de la presentación. La Cámara baja bonaerense deberá analizar el proyecto en las próximas semanas. Este tipo de iniciativas se enmarcan en reclamos recurrentes de vecinos y autoridades locales por la acumulación de chatarra vehicular en rutas provinciales, que además genera contaminación visual y ambiental. El proceso legislativo continuará en comisiones antes de cualquier tratamiento en el recinto.