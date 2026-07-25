Qué significa para tu bolsillo que el dólar llegue a $1.800 según Adrián Ravier

El economista Adrián Ravier anticipó que el tipo de cambio oficial podría alcanzar los $1.700 o $1.800 en los próximos meses. Te explicamos qué impacto puede tener esto en precios, salarios y decisiones diarias.

Si estás planificando gastos, pensando en comprar algo importante o simplemente tratando de entender por qué los precios no paran de subir, la declaración de Adrián Ravier puede resultarte útil.

El economista reconoció que el tipo de cambio oficial podría llegar a $1.700 o incluso $1.800 en los próximos meses. Aunque no se trata de una previsión oficial del Gobierno, sí refleja una visión compartida por varios analistas del sector.

¿Qué es el tipo de cambio y por qué importa tanto?

El tipo de cambio es el valor al que se cambia un dólar por pesos. Cuando sube, significa que se necesitan más pesos para comprar un dólar. Esto afecta directamente los precios de productos importados, combustibles, insumos industriales y, por cadena, a casi todo lo que consumimos.

Según la visión de Ravier, este ajuste gradual del dólar oficial buscaría alinearse con la inflación acumulada y evitar una brecha demasiado grande con el dólar paralelo (blue).

Impacto en la vida diaria

Precios en góndola : Muchos analistas estiman que un dólar más alto termina trasladándose a los precios. Si el dólar sube 10-15% en pocos meses, es probable que los supermercados ajusten sus listas en porcentajes similares.

: Muchos analistas estiman que un dólar más alto termina trasladándose a los precios. Si el dólar sube 10-15% en pocos meses, es probable que los supermercados ajusten sus listas en porcentajes similares. Salarios y poder adquisitivo : Si tu sueldo no se actualiza al mismo ritmo, vas a poder comprar menos cosas con el mismo dinero. Por eso es clave seguir las paritarias de tu sector.

: Si tu sueldo no se actualiza al mismo ritmo, vas a poder comprar menos cosas con el mismo dinero. Por eso es clave seguir las paritarias de tu sector. Ahorro e inversión : Guardar en pesos sin ajustar por inflación o tipo de cambio suele significar pérdida de valor. Muchos argentinos optan por comprar dólares, aunque con cepo cambiario las opciones son limitadas.

: Guardar en pesos sin ajustar por inflación o tipo de cambio suele significar pérdida de valor. Muchos argentinos optan por comprar dólares, aunque con cepo cambiario las opciones son limitadas. Viajes y compras al exterior: Pasar las vacaciones afuera o comprar productos importados por internet se encarece notablemente con un dólar más alto.

¿Es una predicción confirmada?

Hasta el momento, ni el Banco Central ni el Ministerio de Economía han dado una meta oficial de tipo de cambio para los próximos meses. La cifra mencionada por Ravier se basa en proyecciones privadas y no constituye una certeza. Fuentes oficiales consultadas por 30 Noticias indicaron que el crawling peg (devaluación controlada diaria) continúa, pero sin definir un valor techo concreto.

Qué podés hacer mientras tanto

Revisá tu presupuesto mensual y priorizá gastos esenciales. Si tenés que hacer una compra grande (electrodomésticos, auto, viaje), evaluá si conviene adelantarla o esperar a ver cómo evoluciona el dólar. Seguí las publicaciones oficiales del Banco Central (BCRA) y del INDEC para tener datos duros sobre inflación y reservas. Consultá con un contador o asesor financiero de confianza antes de tomar decisiones de inversión.

El economista Adrián Ravier es conocido por sus análisis sobre política monetaria y ha advertido en varias oportunidades sobre los riesgos de mantener un tipo de cambio atrasado. Su última declaración, recogida por El Argentino Diario, reavivó el debate sobre cómo seguirá el esquema cambiario en los próximos meses.

Recordá que las proyecciones económicas son estimaciones y no garantías. Lo más práctico es estar informado con fuentes confiables y ajustar tus decisiones a tu situación particular.