Cómo se arma el precio de la nafta en la Argentina: la guía que explica cada componente

Entendé paso a paso qué factores determinan el valor que pagás en el surtidor, desde el barril de crudo hasta los impuestos y el rol de las refinerías locales.

Cada vez que cargás combustible y mirás el ticket, surge la misma pregunta: ¿por qué cuesta tanto? Entender cómo se forma el precio de la nafta en la Argentina te permite anticipar subas, tomar decisiones más informadas y hasta elegir mejor dónde cargar.

El punto de partida: el precio internacional del petróleo

El costo base de la nafta arranca en el mercado global. Argentina importa alrededor del 15-20 % del crudo que necesita (dato aproximado según informes de la Secretaría de Energía). Ese barril de Brent o WTI se cotiza en dólares y se convierte a pesos según el tipo de cambio del momento.

Cuando el precio internacional sube o el dólar se mueve, las empresas ajustan sus valores internos. Sin embargo, no es un traslado automático del 100 %: las refinadoras locales absorben parte de la variación para no perder clientes.

El rol de las refinerías y el “costo de refinación”

Una vez que el crudo llega a las plantas (principalmente las de YPF, Shell y Axion), se procesa para obtener nafta, gasoil y otros derivados. Ese proceso tiene un costo propio: energía, mano de obra, mantenimiento y amortización de las instalaciones.

Este componente representa entre el 15 % y el 25 % del precio final, según estimaciones históricas del sector. Cada compañía calcula su propio “costo de refinación” y lo actualiza periódicamente.

Impuestos: la parte que más pesa en el ticket

En la Argentina, los impuestos son el componente más grande del precio de la nafta. Hay cuatro principales que aplican:

Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) : grava cada litro con una suma fija que se actualiza trimestralmente por inflación.

: grava cada litro con una suma fija que se actualiza trimestralmente por inflación. Impuesto al Dióxido de Carbono : creado para desincentivar emisiones, se calcula sobre el contenido de carbono del combustible.

: creado para desincentivar emisiones, se calcula sobre el contenido de carbono del combustible. IVA : se aplica sobre el precio ya cargado con los otros impuestos (efecto cascada).

: se aplica sobre el precio ya cargado con los otros impuestos (efecto cascada). Impuestos provinciales y municipales: varían según la jurisdicción y suelen ser un porcentaje pequeño pero suman.

Según datos históricos del Ministerio de Economía, entre el 50 % y el 60 % del precio que pagás en el surtidor corresponde a impuestos nacionales y provinciales. Eso significa que más de la mitad de lo que gastás no va a la petrolera, sino al Estado.

El margen de las estaciones de servicio

Las estaciones de servicio (bandas blancas o independientes) agregan su propio margen de ganancia. Ese porcentaje cubre alquiler del local, sueldos de los empleados, seguros, mantenimiento de tanques y surtidores, y la rentabilidad del dueño.

En promedio, ese margen ronda entre el 5 % y el 10 % del precio final. Por eso, muchas veces ves diferencias de entre $10 y $30 por litro entre una estación y otra de la misma marca: se debe a cómo cada player decide absorber o trasladar los costos.

Cómo influye el tipo de cambio y la brecha

Dado que gran parte de los insumos se pagan en dólares (crudo, aditivos, repuestos para las refinerías), el valor del dólar oficial y la brecha con el dólar blue o MEP inciden directamente. Cuando el dólar sube, las empresas petroleras suelen aplicar aumentos escalonados para no perder rentabilidad.

¿Por qué los precios no se mueven todos los días?

Aunque el mercado es semiliberalizado desde 2018, las petroleras evitan cambios diarios para no ahuyentar a los consumidores. Por eso suelen aplicar ajustes semanales o quincenales, y en algunos casos los postergan si el contexto político o económico es muy sensible.

Además, el Gobierno puede aplicar “precios de referencia” o acuerdos de congelamiento temporario (como los que se vieron en distintos momentos de los últimos años), aunque estos no siempre se cumplen al 100 % en todas las estaciones.

Consejos prácticos para gastar menos en nafta

Compará precios en aplicaciones como Precios en Surtidor o en los mapas de las propias petroleras.

Cargá en días de descuento para clientes de bancos o billeteras virtuales (muchas estaciones ofrecen hasta 10 % de reintegro).

Mantené el auto en buen estado: presión correcta de neumáticos y filtros limpios pueden mejorar el rendimiento hasta un 15 %.

Evitá cargar en estaciones muy cercanas a rutas turísticas o peajes, donde los precios suelen ser más altos.

Entender la estructura del precio de la nafta no solo te ayuda a saber por qué sube o baja, sino que te da herramientas concretas para manejar mejor tu presupuesto mensual de transporte. La próxima vez que mires el cartel luminoso del surtidor, ya sabrás exactamente qué parte de ese número corresponde al petróleo, a los impuestos y a la ganancia de cada actor de la cadena.

Esta explicación se basa en la estructura vigente de formación de precios según datos de la Secretaría de Energía y reportes sectoriales públicos. Los porcentajes exactos pueden variar ligeramente mes a mes según el valor del crudo y las actualizaciones impositivas.