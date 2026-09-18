Cuidar el legado también es transformarlo: el desafío de las NextGen en empresas familiares

Una experta en empresas familiares explicó que preservar el legado no implica mantener intacta la forma actual de operar. La distinción entre legado y modelo de negocios es clave para las nuevas generaciones.

La consultora en empresas familiares y directora de Estim Groups, señaló que una de las conversaciones más importantes que pueden tener las familias empresarias es separar dos conceptos que suelen aparecer mezclados: el legado y la forma actual de hacer negocios.

Esta distinción resulta central para las denominadas NextGen, las nuevas generaciones que se incorporan a los negocios familiares. Según la especialista, cuidar el legado no equivale a repetir exactamente las mismas prácticas operativas que se llevaron adelante en el pasado.

La experta indicó que el legado representa los valores, la visión y la identidad que fundaron la empresa, mientras que la forma de hacer negocios puede y debe evolucionar según las condiciones del mercado, las tecnologías disponibles y las expectativas de los clientes.

Esta separación permite a los herederos innovar sin sentir que están traicionando la historia familiar. Al mismo tiempo, evita que el negocio quede anclado en prácticas que ya no son competitivas.

En el contexto actual, donde muchas empresas familiares argentinas enfrentan procesos de sucesión, esta perspectiva cobra relevancia. Las NextGen suelen llegar con formación en management moderno, conocimiento digital y enfoques sostenibles que difieren de los modelos tradicionales.

La consultora subrayó que el diálogo abierto dentro de la familia empresaria es la herramienta principal para lograr esta transformación respetuosa. Definir qué aspectos del legado se mantienen inalterables y cuáles pueden actualizarse evita conflictos y favorece la continuidad del negocio.

Este enfoque se alinea con tendencias observadas en los últimos años en el país, donde las empresas familiares representan una porción significativa del tejido productivo. La capacidad de adaptarse sin perder la esencia se presenta como uno de los factores clave para su supervivencia a largo plazo.

La directora de Estim Groups remarcó que las familias que logran esta distinción entre legado y modelo operativo tienen mayores chances de atravesar con éxito los procesos de traspaso generacional.