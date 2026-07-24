El BCRA permite pagar sueldos en dólares con cuentas gratuitas para todos los trabajadores

El Banco Central de la República Argentina actualizó sus normas y habilitó que las empresas depositen salarios en dólares en cuentas gratuitas. Conocé cómo funciona, qué requisitos hay y qué implica para los trabajadores.

Si cobrás en dólares o tu empresa quiere pagarte parte del salario en moneda extranjera, ahora es más sencillo y sin costo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su normativa y habilitó el pago de sueldos en dólares a través de cuentas gratuitas para todos los trabajadores.

Hasta hace poco, esta opción estaba limitada o requería condiciones específicas. La nueva medida busca simplificar el proceso tanto para empleados como para empleadores que operan con moneda extranjera.

¿Qué cambió exactamente?

Según la comunicación del BCRA, las entidades financieras deberán ofrecer cuentas en dólares sin costo de mantenimiento a los trabajadores que reciban su remuneración en esa moneda. Esto aplica a todos los empleados, independientemente del monto o del sector en el que se desempeñen.

Las cuentas serán operativas para recibir depósitos de sueldos y también permitirán realizar extracciones o transferencias dentro de los límites habituales que fije cada banco.

Requisitos y cómo funciona

Las empresas pueden depositar directamente en dólares en la cuenta del trabajador.

No se cobrará mantenimiento ni cargos por apertura de estas cuentas destinadas a sueldos.

El trabajador no necesita ser cliente previo del banco; la cuenta se habilita al recibir el primer depósito.

Las entidades financieras tienen la obligación de informar claramente las condiciones de uso de estas cuentas.

Desde el punto de vista práctico, esto facilita la vida de quienes trabajan en sectores como tecnología, exportaciones, consultoría internacional o cualquier rubro donde parte del salario se pacte en dólares.

¿Qué significa para vos como trabajador?

Si recibís parte o la totalidad de tu sueldo en dólares, ahora podés tener una cuenta gratuita donde se acredite directamente sin tener que abrir cuentas adicionales con costos. Esto evita la necesidad de vender los dólares inmediatamente o pagar comisiones por transferencias.

Además, al estar regulado por el BCRA, las cuentas gozan de las mismas garantías que cualquier depósito en el sistema financiero argentino.

Limitaciones que siguen vigentes

Aunque la medida es un avance, todavía rigen las regulaciones generales sobre tenencia y uso de dólares. Por ejemplo, los retiros en efectivo están sujetos a las normas vigentes de cada banco y a las regulaciones cambiarias del momento. No se trata de una liberalización total, sino de una facilitación específica para el pago de remuneraciones.

Los especialistas en derecho laboral consultados por distintos medios coinciden en que esta norma no modifica las obligaciones de pago en pesos si el contrato está pactado en esa moneda, pero sí habilita la opción cuando existe acuerdo entre las partes.

Fuente principal: Comunicación del BCRA y nota publicada por el medio Comercio y Justicia.

Si tu empresa paga o quiere pagar en dólares, te conviene consultar con el área de Recursos Humanos o con tu banco para conocer los pasos concretos y los plazos de implementación de esta nueva opción.