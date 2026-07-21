INDEC reportó inflación de 1,9% en el mes

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió el IPC de febrero con una suba del 1,9%. Un economista advirtió sobre posibles problemas en la medición.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de febrero fue del 1,9 por ciento.

Según el organismo oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 4,7 por ciento en los primeros dos meses del año. En términos interanuales, la variación alcanzó el 31,8 por ciento, según los datos publicados por el INDEC.

La cifra mensual representa una desaceleración respecto de enero, cuando el IPC había registrado un aumento del 2,8 por ciento.

El rubro que más incidió en febrero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 2,3 por ciento. Le siguieron Transporte, con 2,1 por ciento, y Salud, con 2,0 por ciento.

Un economista advirtió sobre posibles problemas en la medición del índice. El especialista señaló inconsistencias en la forma en que se relevaron algunos precios, lo que podría estar afectando la representatividad del dato.

Desde el INDEC no se realizaron comentarios sobre estas observaciones. El organismo mantiene su metodología de relevamiento en 19 aglomerados urbanos del país, con una canasta de bienes y servicios que se actualizó en 2017.

La inflación minorista viene mostrando una tendencia a la baja desde mediados de 2024, aunque todavía se mantiene en niveles elevados en comparación con países de la región.

El dato oficial será analizado por el equipo económico del gobierno nacional en las próximas horas. El Ministerio de Economía suele utilizar estas cifras para evaluar el cumplimiento de las metas de desaceleración de precios.

En el mismo informe, el INDEC también publicó la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, y que se ubicó en 1,7 por ciento durante febrero.

Los próximos datos de inflación corresponderán al mes de marzo y serán difundidos a mediados de abril.