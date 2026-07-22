Inflación de junio: consultoras relevadas por el BCRA proyectan 2% y qué se espera para julio

Las últimas estimaciones de las consultoras que sigue el Banco Central indican una inflación del 2% para junio. Qué prevén para julio y cómo impacta en el bolsillo de los argentinos.

Las consultoras que releva mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaron que la inflación de junio se ubicaría en torno al 2%. Este número representa una leve desaceleración respecto de meses anteriores y marca el ritmo más bajo del año hasta el momento.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el BCRA, el consenso de las consultoras y bancos privados apunta a un 2% para el sexto mes del año. Esta proyección se basa en datos recolectados durante las primeras semanas de junio y antes de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial que releva el INDEC.

Qué significa para tu bolsillo

Para las familias, una inflación del 2% implica que el costo de la canasta básica de alimentos, transporte y servicios sigue aumentando, aunque a un ritmo más moderado. Por ejemplo, si un hogar gasta $500.000 mensuales en bienes y servicios, un 2% de inflación agrega unos $10.000 adicionales solo por el aumento de precios en ese mes.

Los rubros que más presión mostraron en las encuestas fueron alimentos y bebidas, salud y transporte. Las tarifas de servicios públicos reguladas por el gobierno también inciden, aunque con ajustes pautados que se aplican de manera escalonada.

Expectativas para julio

Las mismas consultoras que sigue el BCRA proyectan para julio una inflación levemente superior, cercana al 2,3%. Esta suba se explicaría principalmente por el impacto de la segunda etapa de ajustes en tarifas de electricidad y gas, que se aplican en la mayoría de las provincias durante el séptimo mes.

Además, se espera que el dólar oficial continúe su crawling peg (devaluación controlada) y que eso termine trasladándose a precios de bienes importados o con componentes dolarizados. Sin embargo, la tendencia general que marcan los analistas es de una inflación mensual por debajo del 3% por varios meses consecutivos.

Cómo se construye esta proyección

El REM del BCRA incluye respuestas de más de 40 consultoras, bancos y centros de investigación. Cada mes se les pregunta por sus pronósticos de inflación mensual, acumulada y anual. Los resultados se publican con una semana de retraso aproximadamente para que no interfieran con la publicación del IPC oficial del INDEC.

Es importante aclarar que estas proyecciones no siempre coinciden exactamente con el dato que luego informa el INDEC. En los últimos meses, sin embargo, la diferencia ha sido menor a medio punto porcentual, lo que habla de una mayor precisión en las estimaciones.

Qué podés hacer con esta información

Conocer estas proyecciones te permite ajustar tu presupuesto mensual. Si sabés que los precios van a subir alrededor de un 2% en junio y un poco más en julio, podés adelantar compras de productos no perecederos o renegociar contratos de servicios antes de los aumentos.

Desde el punto de vista de la política económica, mantener la inflación mensual cerca del 2% es uno de los objetivos centrales del gobierno actual. Lograrlo de manera sostenida permitiría recuperar poder adquisitivo de salarios y jubilaciones más rápido que en años anteriores.

El próximo dato oficial de inflación de junio será publicado por el INDEC en los primeros días de julio. Hasta entonces, las estimaciones de las consultoras del REM del BCRA son la principal referencia que tienen analistas, empresas y hogares para planificar.