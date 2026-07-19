Inflación mayorista se ubicó cerca del 1% en marzo

El INDEC informó que el Índice de Precios al por Mayor (IPM) registró un aumento de 0,9% en marzo. La cifra marca una desaceleración respecto a meses anteriores y afecta directamente los costos de producción y consumo final.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al por Mayor (IPM) subió 0,9% en marzo de 2025.

La cifra representa una leve desaceleración respecto al 1,2% registrado en febrero, según los datos oficiales publicados este miércoles.

El IPM mide la variación de precios en la primera etapa de comercialización y tiene impacto directo sobre los costos de las empresas y, posteriormente, sobre los precios al consumidor.

En lo que va del año, el índice acumula un alza de 4,1%, mientras que en los últimos 12 meses el incremento alcanzó el 28,7%, detalló el organismo.

Los productos nacionales mostraron un aumento de 0,8% en marzo, mientras que los importados subieron 1,4%. Dentro de los nacionales, los bienes manufacturados crecieron 0,7% y los primarios 1,1%.

Según el INDEC, la desaceleración se explica principalmente por una menor variación en los precios de los combustibles y en algunos insumos industriales clave.

Esta tendencia mayorista suele anticipar el comportamiento de la inflación minorista, aunque con distinto impacto según el sector. El dato se conoce una semana después de que el INDEC diera a conocer que la inflación al consumidor fue de 2,4% en el mismo mes.

El gobierno nacional viene destacando la baja sostenida de la inflación desde los picos de 2023, aunque analistas privados sostienen que la contención actual se basa en una fuerte caída de la actividad económica.

Qué sigue

El próximo dato de inflación mayorista se publicará en mayo con la información correspondiente a abril. Mientras tanto, el INDEC continuará difundiendo los índices sectoriales que permiten desagregar el impacto por rubro productivo.

Este indicador es seguido de cerca por cámaras empresarias y sindicatos, ya que incide directamente en las paritarias y en las decisiones de inversión de corto plazo.