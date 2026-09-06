Milei nombra a un hijo de veterano de Malvinas como nuevo secretario de Asuntos Relativos a las Islas

El presidente Javier Milei designó este domingo a Leopoldo Fortunato Milei, hijo de un excombatiente, en un cargo vinculado a la causa Malvinas. La medida se da en medio de la agenda económica y política del Gobierno.

El presidente Javier Milei designó este domingo 6 de septiembre de 2026 a Leopoldo Fortunato Milei como secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.

La información fue confirmada por s oficiales del Gobierno nacional, según publicó el sitio Parlamentario. Leopoldo Fortunato Milei es hijo de un veterano de la guerra de Malvinas.

El nombramiento se produce en un contexto de debate sobre la estrategia comunicacional del Ejecutivo. Según el analista Carlos Fara, la decisión busca generar un foco en la cuestión de soberanía en momentos en que persisten cuestionamientos sobre la marcha de la economía, la industria, la Justicia y la interna del peronismo.

Desde la Secretaría se espera que el nuevo funcionario impulse acciones vinculadas a la defensa de los derechos argentinos sobre el archipiélago, aunque hasta el momento no se detallaron las líneas de trabajo específicas.

El cargo forma parte de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La designación no modifica por ahora la política exterior oficial respecto del reclamo ante el Reino Unido.

Según el análisis difundido, el protagonismo dado a la cuestión Malvinas permite al oficialismo retomar un tema de amplio consenso nacional mientras enfrenta desafíos en otras áreas de gestión.

Qué sigue: se aguarda la publicación del decreto formal de designación en el Boletín Oficial para que Leopoldo Fortunato Milei asuma oficialmente sus funciones.