El diputado puntano Pipi Alí abandonó Unión por la Patria

El legislador nacional por San Luis formalizó su salida del principal bloque opositor y se incorporó a Primero San Luis junto a Jorge “Gato” Fernández.

El diputado nacional por San Luis, Pipi Alí, abandonó este jueves 10 de septiembre el bloque de Unión por la Patria.

Alí se sumó de inmediato al espacio Primero San Luis, que lidera el también diputado Jorge “Gato” Fernández. Con esta movida, el bloque opositor principal pierde un integrante en la Cámara Baja.

La salida se formalizó a través de una nota dirigida a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, y al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. En el documento, el legislador puntano comunicó su decisión de pasar a integrar el bloque unipersonal Primero San Luis.

Pipi Alí fue electo en 2023 como integrante de la lista de Unión por la Patria en San Luis. Hasta este jueves formaba parte del principal espacio opositor al gobierno nacional.

La decisión se da en medio de una serie de recomposiciones en los bloques legislativos nacionales, aunque no se detallaron públicamente las razones específicas de la ruptura.

Con este cambio, Primero San Luis pasa a contar con dos diputados nacionales por la provincia: Jorge Fernández y el propio Alí. El bloque se consolida como una representación local independiente de los grandes espacios nacionales.

Según el reglamento de la Cámara de Diputados, los cambios de bloque deben comunicarse por escrito a las autoridades del cuerpo para que se actualice la composición oficial de las bancadas.