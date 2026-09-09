Trotta repudió agravios de Milei a periodistas y pidió abrir la Comisión de Libertad de Expresión

El diputado de Unión por la Patria y vicepresidente de la comisión reclamó sesionar este viernes ante los ataques del presidente a la prensa. Consideró que el Congreso no puede permanecer en silencio.

El diputado nacional Eduardo Trotta, de Unión por la Patria, repudió los agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y reclamó la inmediata apertura de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Trotta, quien ocupa la vicepresidencia de esa comisión, mencionó la reunión autoconvocada para este viernes 11 de septiembre de 2026. Afirmó que el Congreso “no puede mantenerse en silencio” ante los ataques a la prensa.

El legislador presentó el pedido formal para que el cuerpo funcione y aborde los hechos ocurridos en las últimas semanas. Según su planteo, se trata de una cuestión institucional que requiere respuesta legislativa.

La Comisión de Libertad de Expresión no sesiona desde hace varios meses. Trotta insistió en que el ámbito debe activarse para analizar los agravios públicos y las descalificaciones dirigidas a trabajadores de medios.

El diputado de Unión por la Patria sostuvo que el repudio debe ser institucional. En ese sentido, consideró que el silencio del Congreso implicaría una convalidación implícita de las conductas denunciadas.

El reclamo se produce en un contexto de tensiones crecientes entre el Ejecutivo y diversos sectores del periodismo. Trotta no detalló los episodios puntuales en su comunicado, pero se refirió a “agravios” y “ataques” reiterados.

La reunión autoconvocada del viernes buscará reunir a los miembros de la comisión para tratar el tema con carácter de urgencia. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la presencia de todos los bloques.

Trotta ejerce como vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión desde el inicio de la actual legislatura. El presidente de la comisión es un legislador de La Libertad Avanza, lo que obliga a un acuerdo entre oficialismo y oposición para sesionar.