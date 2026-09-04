Pedido de información pone bajo la lupa el destino de $354.197 millones del Fondo Hídrico

La diputada nacional Lucía Vaccarezza solicitó detalles sobre el uso de los recursos del Fondo Fiduciario para Infraestructura Hídrica, que al 31 de julio de 2026 sumaban $354.197 millones colocados en instrumentos financieros.

Un pedido de acceso a la información presentado por la diputada nacional Lucía Vaccarezza (Hacemos por Córdoba) puso bajo la lupa el destino de $354.197 millones del Fondo Fiduciario para Infraestructura Hídrica.

Según datos oficiales al 31 de julio de 2026, ese monto permanece colocado en instrumentos financieros en lugar de destinarse a obras de infraestructura hídrica, informó Parlamentario.

Vaccarezza cuestionó que los recursos destinados a infraestructura hídrica permanezcan colocados en instrumentos financieros. La legisladora requirió al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Infraestructura Hídrica detalles sobre el monto total del fondo, el destino específico de los fondos, las obras ejecutadas con recursos del fideicomiso y el saldo actual.

El Fondo Fiduciario para Infraestructura Hídrica fue creado por ley para financiar proyectos de agua potable, cloacas, represas y otras obras destinadas a prevenir inundaciones y garantizar el acceso al agua en todo el país.

La solicitud de Vaccarezza se basa en información oficial que indica que, a julio de 2026, el total de recursos acumulados alcanza los $354.197 millones. La diputada busca conocer si esos recursos se están utilizando efectivamente en obras o si permanecen invertidos.

Este tipo de pedidos de información permite a los legisladores y a la ciudadanía verificar el uso de fondos públicos afectados a fines específicos. En el caso del Fondo Hídrico, la ley establece que los recursos deben destinarse exclusivamente a infraestructura relacionada con el agua.

Vaccarezza espera recibir respuestas detalladas en las próximas semanas para evaluar si los montos se están ejecutando conforme a la normativa vigente.