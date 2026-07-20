Qué dice el BCRA sobre la inflación, el dólar y el crecimiento para 2026

El Banco Central actualizó sus proyecciones: la inflación seguiría bajando, el dólar se mantendría estable y el PBI rebotaría. Sin embargo, advierte sobre un riesgo que puede complicar el escenario.

Si querés entender qué puede pasar con tus gastos, el valor de tu sueldo y el precio del dólar el año que viene, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acaba de publicar sus proyecciones actualizadas para 2026.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de diciembre, la inflación acumulada para todo 2026 se ubicaría en 18,1%. Eso representa una baja significativa respecto de las expectativas anteriores y marca el camino descendente que viene mostrando el índice desde mediados de 2024.

Inflación mes a mes y acumulada

El REM estima que la inflación mensual promedio rondaría el 1,3% durante 2026. De esta forma, el índice de precios al consumidor cerraría el año con una suba total del 18,1%. Estos números son consistentes con la meta de convergencia hacia un dígito que el Gobierno viene mencionando públicamente.

Dólar: estabilidad cambiaria

En cuanto al tipo de cambio, las expectativas del mercado apuntan a una relativa estabilidad. El REM proyecta que el dólar mayorista promedio en diciembre de 2026 estaría en torno a los $1.450. Eso implica un ajuste anual del orden del 15%, por debajo de la inflación esperada, lo que mantendría un tipo de cambio real relativamente alto según los parámetros históricos.

Crecimiento del PBI

El Banco Central también actualizó sus proyecciones de actividad económica. Para 2026 se espera un crecimiento del Producto Bruto Interno de 3,8%. Este rebote llegaría después de la contracción que experimentó la economía en 2024 y la recuperación moderada prevista para 2025.

El riesgo latente: el déficit fiscal

A pesar de las buenas noticias en inflación y crecimiento, el informe del BCRA pone el foco en un punto crítico: la sostenibilidad fiscal. Según las proyecciones, el déficit primario del Sector Público Nacional podría ubicarse en torno al 1,5% del PBI en 2026 si no se toman medidas adicionales de ajuste.

Los analistas consultados advierten que, sin un superávit fiscal consistente, las expectativas de inflación y de estabilidad cambiaria podrían deteriorarse rápidamente. Este “riesgo latente” es el principal punto de atención que deja el REM de diciembre.

Qué significa esto para tu bolsillo

Si la inflación baja a niveles cercanos al 1,3% mensual, los aumentos de precios se sentirían menos en los supermercados y servicios.

Un dólar más predecible ayuda a planificar viajes, compras en moneda extranjera o inversiones.

El crecimiento del 3,8% del PBI podría traducirse en más empleo y, eventualmente, mejoras salariales, aunque esto depende de cómo se distribuya ese crecimiento.

Desde el BCRA aclararon que estas proyecciones se basan en información disponible hasta mediados de diciembre y están sujetas a cambios según la evolución de las variables macroeconómicas y las decisiones de política económica que se tomen en los próximos meses.

Fuente: Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) – Banco Central de la República Argentina, diciembre 2025.

El organismo también recordó que las proyecciones no constituyen una meta oficial ni un compromiso de política monetaria, sino un promedio de las estimaciones de analistas y consultoras privadas.