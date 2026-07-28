Santa Fe y San Juan impulsan minería con logística portuaria e integración industrial

Los gobiernos de Santa Fe y San Juan firmaron un acuerdo para potenciar la minería argentina a través del uso de la infraestructura portuaria santafesina y el desarrollo de cadenas de valor industrial. El convenio fue anunciado oficialmente el 21 de julio de 2026.

El gobierno de Santa Fe y el de San Juan firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la actividad minera nacional mediante la integración de la logística portuaria santafesina y el desarrollo industrial de insumos y servicios.

El acuerdo fue suscripto el 21 de julio de 2026 por autoridades de ambas provincias, según informó el Gobierno de Santa Fe en un comunicado oficial.

El convenio establece que los puertos de Santa Fe, ubicados sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, servirán como salida logística para los productos mineros sanjuaninos, principalmente del sector metalífero y de litio. A su vez, se busca promover la fabricación local en Santa Fe de insumos, maquinaria y componentes requeridos por la minería.

Según el texto del acuerdo, el objetivo es “potenciar la minería argentina con logística portuaria e integración industrial”. De esta manera, se busca generar valor agregado en el país y reducir la dependencia de importaciones y de puertos de otras provincias.

El documento fue firmado en el marco de una agenda de trabajo conjunto entre ambas administraciones provinciales. No se detallaron montos de inversión ni plazos específicos de ejecución en el comunicado difundido.

Santa Fe cuenta con una extensa red de terminales portuarias especializadas en granos, contenedores y carga general, que ahora se orientarán también a la exportación de minerales y al ingreso de suministros para la minería. San Juan, por su parte, es una de las provincias con mayor actividad minera del país, con proyectos avanzados de cobre, oro y litio.

Este tipo de acuerdos interprovinciales se enmarcan en la política de los últimos años de promover la integración de las cadenas de valor mineras dentro del territorio argentino.

El convenio entrará en vigencia de inmediato y las partes acordaron conformar una mesa de trabajo técnico para definir los primeros proyectos concretos de integración industrial y logística.

Contexto

La firma se produce en un momento de expansión de la actividad minera en San Juan, que busca posicionarse como polo estratégico de la minería metalífera y de litio, mientras Santa Fe consolida su rol como corredor logístico central del país.