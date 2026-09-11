Piden información sobre el destino del 2% que recaudará la Provincia por el juego online

Tras la Resolución 1149/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, legisladores solicitaron detalles sobre el uso que se dará al aporte del 2% sobre los premios de los juegos online habilitados.

La iniciativa se presentó luego de que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires dictara la Resolución 1149/2026, que estableció un aporte del 2% sobre los premios de los juegos online habilitados en el territorio bonaerense.

Según el texto de la resolución, publicado el 11 de septiembre de 2026, ese porcentaje se destinará a un fondo especial, aunque no se detallaron los fines específicos ni los mecanismos de control.

Legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes para conocer con precisión el destino de esos recursos, el monto estimado de recaudación y los criterios de asignación.

El requerimiento busca determinar si los fondos se volcarán a políticas de salud, educación o prevención de adicciones, entre otras posibles aplicaciones.

Hasta el momento, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos no emitió precisiones adicionales sobre la implementación de la medida.

El pedido de información se tramitará en las próximas sesiones de la Legislatura bonaerense, donde se espera que el Ejecutivo responda en los plazos reglamentarios.

Esta es la primera resolución de este tipo que regula de manera específica el aporte sobre premios de plataformas digitales autorizadas en la provincia.